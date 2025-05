Eugen Block schreibt offenen Brief: "Weil ich oft um meine Enkel weine"

Hamburg - Seit 2021 hat Unternehmer Eugen Block (84) seine Enkelkinder nicht mehr gesehen. Nun wendet sich der Großvater mit einem rührenden Brief an die Öffentlichkeit - und die Enkel.

Theodor (11) und Klara (14) leben bei ihrem Vater Stephan Hensel, mit dem Christina Block (51) vier Kinder hat. © IMAGO / Eventpress

Der Prozess beginnt am 11. Juli 2025. Anfang Mai beschuldigte die angeklagte Block-Erbin ihre tote Mutter, hinter der Entführung zu stecken. Wie sehr Christa Block durch die räumliche Trennung von ihren Enkelkindern gelitten hat, beschreibt auch ihr Mann.

"Meine Frau hat bis zu ihrem Tod im vorletzten Jahr darum gekämpft, ihre geliebten Enkelkinder wiedersehen zu dürfen. Sie hat diesen Verlust nie verwunden, ist darüber gestorben. Und auch ich trage diese Leere bis heute mit mir", so der Unternehmer in dem offenen Brief, den das Hamburger Abendblatt zuerst veröffentlicht hat.

Passagen zur Entführung und zum anstehenden Prozess sucht man in dem Schreiben allerdings vergeblich. Trotz des eskalierten Familienstreits hofft der 84-Jährige auf ein gutes Ende. "Ich schreibe diesen Brief, weil ich glaube, dass Schweigen in manchen Momenten falsch ist", so Block, und weil er oft um seine Enkelkinder weine.

Er hoffe, dass sie bald erfahren, wie sehr man sie vermisse. "Und wie sehr sie geliebt werden", führt der Unternehmer fort, um sich dann noch einmal indirekt an Theodor und Klara zu wenden.