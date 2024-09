Gerüchteküche brodelt: Spielen Linkin Park beim Reeperbahn Festival?

Hamburg - Die Gerüchteküche brodelt in Hamburg ! Kommen etwa Linkin Park mit ihrer neuen Frontfrau Emily Armstrong (38) am Freitagabend zum Reeperbahn Festival ?

Linkin Park spielen am Sonntag mit ihrer neuen Frontfrau Emily Armstrong (38, r.) in Hamburg. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Für das Hamburg-Konzert im Rahmen der "From Zero World Tour" am Sonntag in der Barclays-Arena wird unter dem Motto "Hamburg wird zu Linkin Park City" derzeit ordentlich die Werbetrommel gerührt.

Überall auf der Reeperbahn verteilt, finden sich auf den Gehwegen gesprayte Botschaften. Darunter "I Only Wanted to be Part of Something" oder auch "Falling for the Promise of the Emptiness Machine".

Zudem hat Warner Music für Donnerstag, Freitag und Samstag "Straßenmusiker:innen" angekündigt, die unter anderem an den Landungsbrücken Linkin-Park-Songs spielen. "Frag sie nach weiteren Infos", riet das Label. TAG24 erfuhr: Am Samstag findet ab 16 Uhr eine große Fan-Party in der Thai Oase statt. Dort sollen die letzten 25 Tickets verlost werden. Früh da sein lohnt sich: In dem kleinen Laden auf der Großen Freiheit haben nur rund 150 Menschen Platz.

Am heutigen Freitag wartet ab 21 Uhr außerdem eine "besondere Überraschung" am Nachthimmel rund um das Heiligengeistfeld an der Reeperbahn, heißt es. Eine Drohnen-Show.