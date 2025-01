"Lufthafen Gala" im Zirkuszelt: Stars kellnern für den guten Zweck

Hamburg - Für die "Lufthafen-Gala" im "Cornelia Poletto"-Palazzo hatten sich am Donnerstag wieder zahlreiche Prominente die Kellner-Schürzen umgebunden.

Mirja du Mont (49) ist neu in der "Lufthafen"-Familie: Das Kellnern ging ihr aber leicht von der Hand. © TAG24/Franziska Rentzsch

"Es ist inzwischen eine lieb gewonnene Tradition – eine Art Familientreffen, auf das wir alle uns schon Wochen und Monate im Voraus freuen", sagte Cornelia Poletto (53), Schirmherrin des Altonaer Kinderkrankenhauses (AKK).

Wie passend, dass die diesjährige Palazzo-Show den Titel "Family Affairs" trägt. Zu der kellnernden Familie gesellten sich etwa Kinderliedermacher Rolf Zuckowski (77), die Schauspielerin Mirja du Mont (49), "Notruf Hafenkante"-Star Matthias Schloo (47) oder der Moderator Michel Abdollahi (43).

Viele von ihnen sind bereits seit Jahren dabei. Für Mirja du Mont war es am Donnerstag zwar ein Palazzo-Debüt, aber nicht der erste Einsatz als Kellnerin: "Ich habe in meiner Studienzeit schon im Catering gearbeitet", erzählte sie TAG24 kurz vor der Show. "Ich find’ das ganz toll! Mir macht es Spaß, mit Menschen zu arbeiten, die Atmosphäre ist sensationell, einen schöneren Arbeitsplatz kann ich mir gar nicht vorstellen und dann geht es hier noch um einen guten Zweck."

Die Show im Spiegelpalast durften sich die Promis in Teilen mitansehen, in den Pausen ging es für sie dann in die Küche, um den Gästen das Poletto-Menü zu servieren.