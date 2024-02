"Cornelia Poletto Palazzo": Stars kellnern im Zirkuszelt für diesen guten Zweck

Hamburg - Zahlreiche Prominente haben sich am Mittwochabend bei einer Charity-Gala zugunsten des Altonaer Kinderkrankenhauses (AKK) in Hamburg in Kellnerschürzen geworfen. TAG24 hat ihnen dabei über die Schultern geschaut.

Nova Meierhenrich (50) nahm die Einladung von Cornelia Poletto (52) zur Lufthafen-Charity-Gala schon häufiger an. © TAG24/Franziska Rentzsch

Der Palazzo-Charity-Abend hat bereits eine jahrelange Tradition. Gastgeberin ist zum sechsten Mal die Hamburger Star-Köchin Cornelia Poletto (52), die auch die Schirmherrin des AKK und der Lufthafen-Station ist.

Der Lufthafen bietet Kindern, die auf Beatmung angewiesen sind, seit 2011 eine langfristige Wohn- und Lebensperspektive sowie stationäre Diagnostik und Therapie mit interdisziplinärer Betreuung.

Der Erlös des Abends soll den kleinen Patient des Lufthafens am Altonaer Krankenhaus schöne Ausflüge ermöglichen – etwa einen Besuch im Planetarium, im Tropen-Aquarium oder im Kindertheater.

Für die extra Prise Glamour schlüpften am Mittwoch nun ausnahmsweise Prominente in die Kellnerschürzen, um den Zuschauenden auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn ein Vier-Gänge-Menü zu servieren. Das Motto des Show-Abends: "Ladies first!"