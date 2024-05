Für den guten Zweck: Millerntor Stadion verwandelt sich in Festivallandschaft

Hamburg - Das Hamburger Millerntor Stadion verwandelt sich vom 31. Mai bis zum 2. Juni erneut in eine bunte Festivallandschaft für den guten Zweck.

Im Rahmen der Millerntor Gallery 2023 arbeiteten die beiden Künstler Jacklack und Fesa im Gang unter der Haupttribüne des Millerntor Stadions an ihrem Wandbild. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Die Millerntor Gallery, initiiert vom Verein Viva con Agua und dem FC St. Pauli, ist ein genreübergreifendes Festival mit vielfältigem Musik-, Kultur- und Bildungsprogramm.

Es wolle den Besucherinnen und Besuchern zeigen, "wie sie aktiv zu positiven Veränderungen in der Welt beitragen können", teilten die Veranstalter mit.

Passend zur nahenden Fußball-EM steht das Festival in diesem Jahr unter dem Motto "The Art of Movement".

"Durch die Verbindung von Kunst und Musik schaffen wir eine Bewegung, die Menschen berührt und inspiriert. Genau wie im Sport können wir gemeinsam Ziele erreichen und Freude am Leben spüren", sagte Festivaldirektorin Agnes Fritz.

Auf das Festival freut sich auch Oke Göttlich (48), Präsident des gastgebenden FC St. Pauli: "Unterschiedliche Menschen und Perspektiven sowie Sport und Kultur zusammenbringen und so Energie für neue Bewegungen erzeugen, darauf freue ich mich besonders."