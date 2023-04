Miniatur Wunderland: Diese neue Attraktion eröffnet Anfang Mai

Ein Miniaturbauer bei der Arbeit an der neuen Themenwelt "Patagonia." © Miniatur Wunderland

Die neue Themenwelt des Miniatur Wunderlandes entführt die Besucher an die Südspitze Südamerikas, nach "Patagonien", einer Region Argentiniens und Chiles.

Gemeinsam, heißt es auf der Website der Top-Sehenswürdigkeit, baue man mit der Modellbaufamilie Martinez über Kontinente hinweg an dem neuen Abschnitt - die Familie Martinez arbeitet nämlich von Südamerika aus.

Prägend für die Landschaft sei die endlose Weite dieser, heißt es weiter. Die Highlights der neuen Themenwelt seien "der Gletscher Perito Moreno, der Nationalpark Torres del Paine oder der markante Fitz Roy."

An diese schließe sich eine von Bahnschienen durchzogene Tiefebene an. "Hier finden sich in Miniatur natürlich eine Vielzahl an Details, wie Archäologen bei ihrer Arbeit an einer Ausgrabungsstätte. Regelmäßig werden in Patagonien Fossilien gefunden, unter anderem das bisher größte Dinosaurierskelett."