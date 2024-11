Musical-Comeback! Tarzan kommt zurück nach Hamburg

Hamburg - Musical-Fans können sich auf was gefasst machen! Disneys Tarzan kommt zurück nach Hamburg !

Aktuell ist Terence van der Loo in Stuttgart als Tarzan zu sehen. Ab Herbst 2025 kehrt das Musical ins Stage Theater Neue Flora in Hamburg zurück. © Johan Persson

Das Musical erzählt die Geschichte des Waisenjungen Tarzan, der unter Affen mitten im Dschungel aufwächst, nach seinen Wurzeln sucht und die große Liebe - Jane - findet.

Im Herbst 2025 soll es so weit sein, teilte Stage Entertainment am Dienstagvormittag mit. Das Musical kehre nach seinen beiden Stationen in Oberhausen und Stuttgart zu dem Ursprung seiner (deutschen) Erfolgsgeschichte ins Stage Theater Neue Flora zurück.

Insgesamt hätten bereits mehr als 5 Millionen Besuchende die Liebesgeschichte mit der Musik von Phil Collins (73) in Deutschland gesehen.

Zum Hamburger Cast äußerte sich Stage Entertainment bislang nicht. Ob der ehemalige Tarzan Alexander Klaws (41) die Rolle erneut übernimmt, bleibt abzuwarten. Aktuell schwingt sich Terence van der Loo in Stuttgart an den Liliane über die Bühne.