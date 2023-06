Ohne viele Worte, dafür mit Druck und Leidenschaft: The Black Keys begeistern im Stadtpark

Einfach cool. Zwei simple Worte, die nach dem gestrigen Auftritt von "The Black Keys" beim "Stadtpark Open Air" als Fazit des Abends durch die Menge raunten.

Von Madita Eggers

Hamburg – Einfach cool. Zwei simple Worte, die nach dem gestrigen Auftritt von "The Black Keys" beim Hamburger "Stadtpark Open Air" als Fazit des Konzertabends durch die Menge raunten. Im Rahmen ihrer "Dropout Boogie"-Tour gastierte das Bluesrock-Duo um Sänger und Gitarrist Dan Auerbach (44) und Schlagzeuger Patrick Carney (43) in der Hansestadt.

Sänger und Gitarrist Dan Auerbach (44) am Mittwochabend auf der Bühne des Hamburger "Stadtpark Open Airs". © Fabian Lippke Ganz unaufgeregt und erstmal einen Schluck Wasser trinkend, betrat Dan Auerbach mit Sonnenbrille und knallgelbem Hemd die Bühne, winkte kurz in die Menge und legte dann sofort mit den ersten Riffs zu "I Got Mine" los. Patrick Carney hatte sich während dessen schon an sein Schlagzeug geschlichen. Der Musiker suchte auch bei diesem Konzert nicht das Scheinwerferlicht und überließ es – wie so oft – seinem Freund und Bandkollegen, mit dem Publikum zu interagieren. Doch auch Auerbach ist nicht der größte Entertainer auf der Bühne. Wenige Sätze über die Schönheit der Location im Stadtpark waren die einzigen abseits von Vorstellungsrunden und Anfeuerungsrufen. Kein einziges Lied wurde mit Titel angekündigt, Klassiker wie "Tighten Up" höchstens mit den Worten "Back to the Basement". Die mehrfachen Grammy-Preisträger wollen ihre Musik für sich sprechen lassen, ohne viel Firlefanz – genauso wie in der Produktion. Für die rund 4000 Fans im ausverkauften Stadtpark eine Wohltat, sie bedienten diese Art der Kommunikation mühelos. Zu sagen, die Stimmung war ausgelassen, ist vielleicht sogar noch untertrieben. Von Sekunde eins an wurde gebangt, gehüpft, lauthals mitgesungen und wild getanzt. Und das egal bei welchem Lied.

The Black Keys spielten ihre "Dropout Boogie"-Tour in Hamburg und Köln

The Black Keys feierten 2022 ihr 20. Bandjubiläum

Schlagzeuger Patrick Carney (43) spielte am Mittwochabend wortlos seine Drums, dafür warf er am Ende aber noch seine Sticks in die Menge. © Fabian Lippke Zum Erkennen der Songs reichten dem Publikum schon die ersten Riffs oder die ersten Beats, die dank der riesigen Vintage-Boxen selbst die letzten Reihen zum Beben brachten und zusätzlich durch den Röhrenverstärker erzeugten "Garage Sound" ein akustisches Highlight schufen. Seit mehr als 20 Jahren – vergangenes Jahr feierten Auerbach und Carney ihr großes Jubiläum – musizieren die Freunde aus Akron im US-Bundesstaat Ohio schon miteinander, verstehen sich ohne Wort, nur durch ihre Musik. "Wenn ich mit Pat zusammen bin, werde ich immer daran erinnert, wie unkompliziert es ist, einfach Musik zu machen. Wir müssen nicht einmal groß darüber reden, es ist ein magisches Geschenk, das uns gegeben wurde", sagte Auerbach 2022 gegenüber CBS. Geredet oder viel mehr lauthals gesungen haben dafür die begeisterten Fans, die nicht nur bei Hits wie "Howling for You", sondern auch bei den neueren Stücken wie "Wild Child" und "It Ain't Over" des elften Studioalbums "Dropout Boogie" (2022) des Duos ihre Textsicherheit bewiesen.

The Black Keys in Hamburg : "Danke, dass ihr mit uns abgehangen habt!"

Das Musikfass zum Überlaufen brachte aber die Zugabe, die singend vom Publikum verlangt wurde. Während Auerbach nach unzähligen Gitarrenwechseln zum ersten und einzigen Mal auf der Akustik-Gitarre "Little Black Submarines" anstimmte, hielt es wirklich niemanden mehr auf den Füßen. Und als dann noch "Lonely Boy" – einer der größten Hits von The Black Keys – den endgültigen Abschluss besiegelte, bildeten sich sogar kleine Moshpits in der Menge. So viel Energie lag durch den druckvollen Sound in der Luft. "Danke Hamburg, dass ihr mit uns abgehangen habt. Bis nächstes Mal", rief Auerbach und verließ zusammen mit "Pat" und ihrer vierköpfigen Touring-Band die Bühne. Zurückblieben ausgepowerte Fans, die von einem "unvergesslichen" und "einfach coolen" Abend schwärmten.