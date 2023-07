Park oder Kino? Im Sommer geht beides: Hier findet Ihr die Hamburger Freiluftkinos 2023

Hamburg - Es ist Sommer! Viele Podcast- und Serienlieblinge machen Pause: keine neuen Folgen. Auch im Fernsehen läuft meistens nur wenig Spannendes. Aber was tun, wenn man trotzdem Lust auf einen richtig guten Film hat? Sommerkino! Wir haben für Euch mal ausgecheckt, wo Ihr in Hamburg so hinkönnt.