Reeperbahn Festival, Zauberei und Wiesn: Das ist am Wochenende in Hamburg los!

Was könnt Ihr an diesem Wochenende in Hamburg erleben? Hier kommen die TAG24-Tipps.

Von Lara Westphal

Hamburg - Auch an diesem Wochenende hat Hamburg wieder einiges zu bieten! Hier kommen die TAG24-Tipps. Abtanzen beim "Reeperbahn Festival" Besucher des Reeperbahn-Festival 2023 sind im Festival Village auf dem Heiligengeistfeld unterwegs. © Christian Charisius/dpa Die 18. Ausgabe des Reeperbahn Festivals bringt Hamburg auch am Wochenende zum Beben. Besucher haben die Wahl zwischen mehr als 300 Konzerten von etwa 320 Acts aus 40 Ländern. In rund 60 Clubs und Spielstätten, darunter auch das Heiligengeistfeld, zeigen die Musikerinnen und Musiker bis Samstagabend ihr Können. Zu den Highlights zählt unter anderem der Auftritt der schwedischen Rock-Band The Hives (Freitag, 23.30 Uhr, Große Freiheit 36) oder des australischen Singer-Songwriters Matt Corby (20 bis 21.15 Uhr, Elbphilharmonie). Hamburg Kultur & Leute Hamburger Reeperbahn-Festival startet mit Musik und Humor Tickets bekommt Ihr auf reeperbahnfestival.com. Auch am Ticket Desk im Heiligengeistfeld sind je nach Verfügbarkeit noch Karten an der Abendkasse erhältlich. Faszinierende Zauberkunst bei den "Hamburger Zaubernächten" Cody Stone (36) präsentiert sein Programm "Smarte Illusionen". © Sprechwerk.Hamburg Lasst Euch verzaubern bei den diesjährigen Hamburger Zaubernächten! Am Freitag und Samstag stehen im Hamburger Sprechwerk gleich mehrere namhafte Zauberkünstler auf der Bühne und sorgen für Magie und täuschend echte Illusionen. Unter anderem wird "Disney-Zauberer" Cody Stone (36) sein Programm "Smarte Illusionen" zum Besten geben, bei dem er faszinierende Zauberkunst mit dem digitalen Zeitalter mixt. Hamburg Kultur & Leute Reeperbahn Festival eröffnet: 320 Acts verwandeln Hamburg in "Musikhauptstadt Europas" Tickets gibt es ab einem Preis von 24,90 Euro.

Probetour bei den "E-Bike-Days" Besucher können die E-Bikes gleich Probe fahren. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa Auf den E-Bike-Days in Hamburg-Bergedorf dreht sich am Wochenende alles um Fahrräder und vor allem die beliebten E-Bikes. Besonderes Highlight: Besucher können sich direkt vor Ort für eine Testfahrt auf ihr Lieblings-Bike schwingen - auch auf Langstrecke bei einer geführten Tour. Die Messe findet bei exklusiv BIKES statt. Der Eintritt ist kostenlos.

"O'zapft is!" auf den "Wandsbeker Wiesn" Das Oktoberfestbier darf natürlich nicht fehlen. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa Auch in Hamburg kann man echtes Wiesn-Flair erleben - und zwar auf dem Wandsbeker Oktoberfest! Seit 15. September und noch bis zum 2. Oktober verspricht Norddeutschlands größtes Oktoberfest eine unvergessliche Gaudi. Besucher können es sich in dem urigen Festzelt gemütlich machen und eine Auswahl an bayrischen Spezialitäten von Brezeln bis hin zu deftigen Schweinshaxen genießen. Dazu gibt es natürlich das berühmte Oktoberfestbier in Maßkrügen und stimmungsvolle Livemusik. Freitag und Samstag ist das Festzelt von 11 bis 24 Uhr geöffnet, Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Der Eintritt liegt am Freitag und Samstag bei 5 Euro pro Person, an den übrigen Tagen ist er frei. Neue Garderobe für lau gefällig? Auf zur "Kleidertauschbörse" Tauscht Eure alte Kleidung gegen neue Lieblingsteile. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Im Rahmen der "Green World Tour Nachhaltigkeitsmesse" findet die nächste Kleidertauschbörse in Hamburg statt. Dabei könnt Ihr bis zu zehn aussortierte Kleidungsstücke mitbringen und so viele Teile mit nach Hause nehmen wie Ihr möchtet. Ob Sommer- oder Winterkleidung, Kinder- oder Erwachsenenkleidung, vererbte Schätze aus Omas Kleiderschrank oder der Fehlkauf der letzten Saison - alles ist erlaubt. Das fröhliche Stöbern findet Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr in der Hafencity (Gleishalle Oberhafen) statt. Tickets gibt es für 3,50 Euro auf eventim-light.com.

