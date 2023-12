Sie sind das neue Traumpaar in Disneys "Hercules"-Musical: "Schon viel geküsst"

Hamburg - Schon in wenigen Monaten gibt es eine echte Disney -Weltpremiere in Hamburg: Im März wird das "Hercules"-Musical in die Neue Flora einziehen. Nachdem Stage Entertainment bereits im Oktober enthüllt hatte, dass "Hamilton"-Star Benét Monteiro (38) die Rolle des Hercules übernehmen wird, wurden am Dienstag weitere Cast-Mitglieder vorgestellt.

Eingerahmt von den Musen: Thomas Schumacher (v.l.), Mae Ann Jorolan, Benét Monteiro und Uschi Neuss. © TAG24/Franziska Rentzsch

Und kein Geringerer als Thomas Schumacher (66), Chief Creative Officer der Disney Theatrical Group, war extra aus New York angereist, um über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren.

Denn so langsam aber sicher geht es in die heiße Phase: Der Cast lernte sich erst in dieser Woche in Hamburg kennen, an Kostümen und Bühnenbild wird noch gearbeitet, die tatsächlichen Proben beginnen dann im Januar.

"Alles, was wir machen, ist Weltpremiere!", erinnerte Stephan Jaekel von Stage Entertainment. "Normalerweise bringen wir in Deutschland Disney-Stücke auf die Bühne, die schon existieren. Hercules gibt es noch nicht", so Stage-Chefin Uschi Neuss.

Einige Test-Shows rund um Hercules gab es bereits im Central Park in New York. Dort merkten die Macher, dass der Stoff auch 26 Jahre nach Erscheinen des Kinofilms noch immer nicht ausgedient hat. "Menschen wollen das wirklich sehen", ist sich Thomas Schumacher sicher.

Dazu gehöre Disneys "Hercules" noch immer zu den erfolgreichsten Animationsfilmen aller Zeiten in Deutschland und Hamburg als Musical-Metropole sei damit für die Weltpremiere perfekt.