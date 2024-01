01.01.2024 08:05 So schön startet Hamburg ins Jahr 2024

Zehntausende haben den Jahreswechsel in Hamburg am Hafen, an der Binnenalster und auf der Reeperbahn gefeiert. Blieb es friedlich?

Von Oliver Wunder

Hamburg - Zehntausende haben den Jahreswechsel in Hamburg am Hafen, an der Binnenalster und auf der Reeperbahn gefeiert. Tausende feierten den Jahreswechsel an den Landungsbrücken. © Christian Charisius/dpa Bis zum Montagmorgen meldete die Polizei keine größeren Zwischenfälle. Nach eigenen Angaben war ein starkes Kräfteaufgebot im Stadtgebiet im Einsatz. Am Hauptbahnhof, auf dem Rathausmarkt und rund um die Binnenalster galt ein Feuerwerksverbot. Zumindest teilweise wurde dort dennoch geböllert, wie Aufnahmen in den sozialen Netzwerken zeigen. Gegen Mitternacht zählten die Beamten an den Landungsbrücken etwa 10.000 Personen und rund um die Binnenalster etwa 5000 Menschen. In der Spitze waren in der Silvesternacht bis zu 45.000 Menschen auf dem Kiez feiern. Der Zugang zur Großen Freiheit wurde wegen des hohen Andrangs vorübergehend durch Polizisten abgesperrt. Vor allem auf der Großen Freiheit drängten sich die Menschen. © Christian Charisius/dpa Bereits in der Nacht beseitigten die stillen Helden der Stadtreinigung den Silvestermüll am Hamburger Hafen. © Christian Charisius/dpa Für die Astra Stube unter der Sternbrücke ist es voraussichtlich der letzte Jahreswechsel. Das markante Bauwerk soll abgerissen und die Clubkultur dort zerstört werden. © Christian Charisius/dpa Erst gegen Mittag will die Polizei eine vorläufige Einsatzbilanz der Nacht geben.

