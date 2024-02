Streik der Kaffeeverleserinnen im Hamburg Dungeon: "Wir scheißen aufs herrschende Rollenbild!"

Hamburg - Passend zum Weltfrauentag am 8. März widmet das Hamburg Dungeon die erste der drei saisonalen Sondershows 2024 der ersten echten Frauenrevolution in Hamburg, über die man nur sehr wenig in den Geschichtsbüchern findet. Dabei war der Aufstand der Kaffeeverleserinnen 1896 der Auslöser für den historisch viel mehr beachteten Hafenarbeiterstreik noch im selben Jahr.