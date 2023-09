"Teddymann" lebt mit 2300 Teddys in seiner Wohnung: "Das kann man Liebe nennen"

Hamburg - Hans Dieter Gau (74) lebt in Hamburg -Wandsbek und hat ein ganz spezielles Hobby: Er sammelt Teddybären – in jeglicher Ausführung und Größe. Über 2000 Plüschtiere gehören inzwischen zur Familie.

Sogar in der Badewanne finden die plüschigen Mitbewohner ihren Platz. © CityNews TV

Für die Nachbarn sei er der Teddymann. Seit zehn Jahren sammelt der Hamburger die niedlichen Plüschbären. Inzwischen zählt er 2311Exemplare in seiner Wohnung – verteilt in Wohnzimmer, Küche und sogar Bad.

In seiner riesigen Sammlung sei thematisch so ziemlich alles vertreten, berichtet der Bären-Liebhaber. Neben dem englischen Königshaus findet man auch einen Angela-Merkel- und Helmut-Schmidt-Teddy in seinem Wohnzimmer.

Besonders wichtig in seiner Sammlung, sei ihm seine Hamburg-Ecke auf der Fensterbank im Wohnzimmer, in der er Teddybären in typischer, norddeutscher Kluft drapiert hat. "Wer natürlich nicht fehlen darf, ist der Aale-Dieter", erklärte er den hanseatischen Teil der Bärensammlung gegenüber dem NDR.

An seine geliebten Teddys käme der Hamburger über Hausauflösungen oder direkt über den Händler ran.