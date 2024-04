Ungewöhnlicher Spieleabend im Casino: Promis zocken für den guten Zweck

Hamburg - Ein Charity-Event im Casino? Klingt erst einmal ungewöhnlich – schließlich sind Spielbanken eher dafür bekannt, das ein oder andere Kleingeld zu verschlucken. Für die "Budnianer Hilfe" war die Erstausgabe von "Herz ist Trumpf – dem Spieleabend für den guten Zweck" am Donnerstagabend im Casino Esplanade allerdings mit einer Spendensumme von über 20.000 Euro ein voller Erfolg.

Julia Wöhlke, Vorsitzende der Budnianer Hilfe, zusammen mit Reality-TV-Star Julian F.M. Stöckel (37), der am Ende es Abends die Gewinner des Spieleabends für den guten Zweck verkündete. Gewinnen konnte man unter anderem eine Kreuzfahrt und Musical-Tickets. © Alice Nägle/TAG24

Gespielt wurde aber nicht Black Jack oder Poker, sondern die guten alten Gesellschaftsspiele, die eben auch Kinder spielen würden, denn genau diese waren – wenn auch in Abwesenheit – die eigentlichen Stars des Spieleabends.

"Mit der Spendensumme möchten wir Organisationen unterstützen, die sich hier in Hamburg für die Themen politische Jugendbildung und Demokratieförderung von Jugendlichen einsetzen", sagte Julia Wöhlke, Vorsitzende der Budnianer Hilfe.

Ein ganz neues Projekt des Vereins, der sich bereits seit über 27 Jahren für Kinder und Jugendliche in der Hansestadt einsetzt und dafür immer wieder neue Charity-Formate veranstaltet.

Die rund 130 geladenen Gäste – darunter auch einige Promis – versuchten ihr Glück bei Spieleklassikern wie "Spitz pass auf", "Kniffel" oder "Halli Galli" – in der Turboversion von jeweils fünf Minuten. Die lockere Atmosphäre sollte zum Spenden und Spaß haben anregen, so Wöhlke.

Beides mit Erfolg: Durch Einzelspenden und Tombola-Lose kamen am Donnerstag über 20.000 Euro zusammen. "Ich freue mich, dass unser neues Format so gut angenommen wurde und wir unser Spendenziel erreicht haben", so die Vorsitzende gegenüber TAG24.