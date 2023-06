"Varieté de Buena Vista": Eine Nacht in einer kubanischen Bar live erleben

Das "Varieté de Buena Vista" unter der Regie von Toby Gough entführt das Publikum auf einen Streifzug durch das Nachtleben Kubas vor der Revolution.

Von Madita Eggers

Hamburg - Havanna 1958: In einer traditionellen kubanischen Bar wird Cuba Libre getrunken, Salsa getanzt und aus Leidenschaft musiziert. Die Lebensfreude der Menschen klebt in jeder Ecke des Clubs und ist dank der einzigartigen Musik auch rund 60 Jahre später immer noch spürbar. Das "Varieté de Buena Vista" unter der Regie von Toby Gough, welches am Montagabend Premiere im Hamburger Hansa-Theater feierte, entführt das Publikum auf einen Streifzug durch das Nachtleben Kubas vor der Revolution.

Das gesamte Ensemble des "Varieté de Buena Vista". Unter ihnen auch die ehemaligen "Buena Vista Social Club"-Stars Jesus "Aguaje" Ramos (71), Fabián Garcia Caturla (77) und Sänger Pedrito Calvo Rojas (84). © Thorsten Baering Rum aus der Hauptstadt Havanna und kubanische Zigarren - oft die ersten Dinge, die Europäer mit dem Inselstaat in der Karibik verbinden. Regisseur Toby Gough, der selbst seit über 30 Jahren auf Kuba lebt, teilt diesen Eindruck. Nur darf eine Sache niemals fehlen: die Musik. "Es ist eine sehr kleine Insel, aber es gibt dort so viel Talent. Durch seine geografische Lage zwischen Spanien, Afrika und Amerika wurde Kuba durch all die anderen Kulturen beeinflusst", erzählt Gough im Vorfeld der Premiere im Gespräch mit TAG24. "Die Musik ist ein Mix aus spanischen Melodien, europäischen Instrumenten, dem Rhythmus der afrikanischen Trommeln und dem New-Orleans-Jazz aus Amerika." Dank des 1996 erschienenen Albums "Buena Vista Social Club" - welches die Musik aus den 1940 und 1950ern in Kuba wieder auferstehen ließ - hat die einzigartige Kultur der Insel Millionen Menschen weltweit in ihren Bann gezogen. Und genau das will auch Gough mit "Varieté de Buena Vista" in Hamburg erreichen. Hamburg Kultur & Leute Kunstvoll impfen in Hamburg: "Wir sind für alle da, ohne Ansehen der Person!" Mit Jesus "Aguaje" Ramos (71), Fabián Garcia Caturla (77) und Sänger Pedrito Calvo Rojas (84) sind sogar gleich drei ehemalige "Buena Vista Social Club"-Stars oder, wie Gough sie nennt, "Godfathers of a forgotten Age" Teil des Ensembles. Auch werden teilweise die Hits des Albums wie "Chan Chan" und "Veinte años" performt.

"Es ist die beste kubanische Band der Welt! Darin besteht kein Zweifel!"

Sängerin Geidy Chapman stammt aus Havanna und ist seit 2007 Leadsängerin bei "Havana Rakatan". © Thorsten Baering Toby Gough will aber nicht nur den älteren, aber auf dem Tanzbein noch erstaunlich fitten Herren eine Bühne schenken, sondern auch den aufstrebenden kubanischen Künstler:innen wie der fantastischen Sängerin Geidy Chapman, der "Königin des Boleros", Trompeter Yuliesky González und Sänger Joakín. "Ich toure seit über 25 Jahren mit kubanischen Musikern um die Welt und das sind die besten, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Es ist die beste kubanische Band der Welt! Darin besteht kein Zweifel", betonte der britische Theaterregisseur. Doch warum eigentlich Kuba in den 1950ern? "Wir haben versucht, nachzustellen, wie das Leben in Kuba vor der Revolution war. Als es noch eine Freundschaft zwischen Kuba und Amerika gab und amerikanische Musiker in Kuba und kubanische Musiker zusammen mit Amerikanern spielten. Das Showbusiness boomte zu dieser Zeit: Überall waren Casinos, Kabaretts, Theater, Bars und Kinos", erzählte Gough gegenüber TAG24, betonte aber auch, dass diese Angebote meist nur für Weiße zugänglichen waren, die Einheimischen hätten sich dann meist in den "Social Clubs" getroffen. Hamburg Kultur & Leute Heiße Show-Premiere im Pulverfass: Deshalb solltet ihr "Urban Jungle" nicht verpassen "Natürlich gab es auch damals schon Probleme, deswegen kam es dann ja auch zur Revolution: Es herrschten Korruption, Prostitution, die Mafia und es gab keine Unabhängigkeit und Freiheit für die Menschen, aber für Musiker und Tänzer war es das goldene Zeitalter von Entertainment."

"Varieté de Buena Vista": Diese Tänzer performten schon mit Jennifer Lopez

Daniela Berrio, John Edward Valencia, Adrianita Paz und Sebastian Agudelo begeistern mit einer unglaublichen Schnelligkeit, atemberaubender Akrobatik und Synchronisation. © Thorsten Baering Die Tanzeinlagen in der Show gehören zu Goughs Lieblingselementen: "Die Tänzer sind fantastisch!" Und das sind sie wirklich. Am Premierenabend überzeugten Daniela Berrio, John Edward Valencia, Adrianita Paz und Sebastian Agudelo, die zusammen mit ihrer Akademie "Swing Latino" 2020 schon bei der "Super Bowl"-Halbzeitshow zusammen mit Jennifer Lopez (53) aufgetreten sind, mit einer unglaublichen Schnelligkeit, atemberaubender Akrobatik und Synchronisation. Und sie strahlten dabei eine solche Leichtigkeit aus, die sich direkt auf das Publikum übertrug und auch ein Grund ist, warum Gough so gerne auf Kuba lebt: "Es herrscht ein wirklich spontaner Spirit unter den Einheimischen. Sie lieben es, eine Party aus jeder Situation zu machen und aufgrund ihrer Geschichte sind sie fähig, einen traurigen Moment in einen glücklichen zu verwandeln."

"Zigarren dürfen wir leider nicht rauchen, wir würden aber, wenn wir könnten!"