Von der Zeltshow in die Arena: "Cirque du Soleil" gastiert in Hamburg

Die Show in der Barclays Arena spielt sich auf einer Drehbühne ab. © Maja Prgomet/Cirque du Soleil

Vom 23. bis zum 27. Oktober wird das rund 50 Mitglieder starke Ensemble in der Barclays Arena gastieren und dort bis zu drei Shows am Tag spielen. Die Ticketpreise bewegen sich in Hamburg zwischen 60 und 140 Euro.

Gezeigt wird die Show "Corteo" in der Inszenierung von Daniele Finzi Pasca, die ursprünglich als klassische Zeltshow konzipiert wurde. In der Arena-Show gibt es eine Drehbühne, sodass das Publikum die Vorstellung aus mehreren Perspektiven erleben kann.

Seit seiner Premiere sahen nach Angaben der Veranstaltenden bereits mehr als acht Millionen Zuschauende in 19 Ländern den italienischen "Festzug".

Erzählt wird eine Geschichte zwischen Himmel und Erde, bei der Tragik und Komik nah beieinander liegen. Denn das Publikum begleitet einen Clown, der das Ende seiner Zeit in einer karnevalsartigen Atmosphäre durchlebt.