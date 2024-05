Von Käse-Toast zu Kult-Beachclub: Das "StrandPauli" wird 20 Jahre alt

Hamburg - Vor fast genau 20 Jahren wurde das "StrandPauli" am 5. Mai 2004 ins Handelsregister eingetragen, zwei Jahrzehnte später hat sich der Beachclub im Hamburger Hafen zu einer echten hanseatischen Kult-Institution entwickelt. Zum Jubiläum lädt der Club am Sonntag zur großen Geburtstagsfeier ein – mit Live-Musik und kostenlosen, hausgemachten Mexikanern.

Seit 16 Jahren ist Hendrik Olschewski Teil des "StrandPauli" – angefangen hat er als Bar-Mann hinter der Theke. Seit 2020 ist er Geschäftsführer. © Tag24/Madita Eggers

Ein Team-Tag mit ehemaligen Mitarbeitern vergangenes Jahr im Oktober habe Geschäftsführer Hendrik Olschewski noch einmal vor Augen geführt, wie viele Menschen das StrandPauli schon bereichert und zu dem gemacht haben, was es heute ist.

"Es war verrückt zu sehen, wie viele Generationen an Leuten man dann doch dabei hatte. Diejenige, die damals mit 18 Jahren hier gejobbt haben, sind heute fast in den 40ern und waren mit ihren Kindern hier", so Olschewski im Gespräch mit TAG24. "Währenddessen arbeitet bei uns schon wieder eine neue Generation von 17-Jährigen."

Tatsächlich ist Olschewski selbst die am längsten gediente Person im Betrieb. Als er vor 16 Jahren hinter der Theke anfing, hatte das "StrandPauli" noch nicht mal eine eigene Küche. Heute kaum mehr vorstellbar.

"Damals war es mehr Bar-Konzept und wir als Bar-Leute haben hinter dem Tresen selber noch Käse-Schinken-Toast getoastet", so der heutige Geschäftsführer amüsiert.

Doch wer in der Gastronomielandschaft bestehen will, muss wachsen. Und so wurde aus einem Saison-Betrieb ein vollständiges Restaurant-Konzept – und das seit 2015 mit Fondue im Winter auch ganzjährig.