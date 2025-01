Monstertruck und Zuckerregen: "Ehrlich Brothers" verzaubern Hamburg

Hamburg - Mit ihrer "Diamonds"-Tour haben die Ehrlich Brothers am Wochenende auch einen Zwischenstopp in Hamburg gemacht. Dabei füllten sie gleich dreimal hintereinander die Barclays Arena.

Die Zauberkünstler Andreas Ehrlich (46, l.) und Chris Ehrlich (42) bespielen bereits seit zehn Jahren die großen Arenen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Schließlich hatten sie ihrem Publikum auch "die besten Illusionen aus 10 Jahren" versprochen. Denn so lange sind die magischen Brüder bereits in den großen Arenen unterwegs. In dieser Zeit schauten sich laut Veranstalter bereits mehr als vier Millionen Menschen die Live-Shows an.

Kein Wunder also, dass ein Großteil bereits zum wiederholten Mal dabei war. Und viele hatten auch ihre Kinder mitgebracht. Schließlich sind die Shows durch und durch familienfreundlich konzipiert.

Das wurde spätestens klar, als es in der ganzen Arena auf einmal Süßigkeiten regnete und die Kleinen von ihren Plätzen aufsprangen. Aber auch für die Großen war natürlich einiges dabei: verbogene Bahnschienen, ein herbeigezauberter 20-Tonnen-Monstertruck und jede Menge Pyrotechnik sorgten für Action.

Dabei waren es oft auch die kleinen Tricks - wie eine fliegende Rose –, bei denen das Publikum erst den Atem anhielt und dann verwundert den Kopf schüttelte. Einzig auf den etwas in die Jahre gekommenen Untenrum-Humor hätte man gut verzichten können.