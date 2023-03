Wieso Ihr Euch dieses Stück im St. Pauli Theater nicht entgehen lassen solltet

Stephan Grossmann (51, l.) und Oliver Mommsen (54) versuchen sich bei "Nebenan" als Nachbarn. © Kerstin Schomburg/St. Pauli Theater

"In dem Stück schlage ich mir mit Stephan Grossmann auf liebevolle Art und Weise die Köpfe ein", kündigte Oliver Mommsen (54, "Tatort") bereits im Vorfeld im Gespräch mit TAG24 an.

Zuletzt hatten Oliver Mommsen und Stephan Grossmann für "Das perfekte Geheimnis" gemeinsam auf der Theaterbühne gestanden. In "Nebenan" schlüpfen sie nun in die Rollen zweier Berliner Nachbarn, die gegensätzlicher kaum sein könnten.

Oliver Mommsen beschreibt die Handlung so: "Es geht um einen Schauspieler, der auf dem Weg zu einem Marvel-Casting in London ist. Und anstatt im Flughafen drei Stunden in der Lounge abzuhängen, geht er unten in eine Eckkneipe. Und da sitzt ein Typ und der verwickelt ihn in ein Gespräch."

Was jedoch als denkbar harmlose Geschichte aus der Nachbarschaft startet, entwickelt sich nach und nach zum Thriller ...