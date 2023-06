Wieso verstecken wir uns vor der Kamera? Eine Ausstellung über Machtgefälle in der Fotografie

Am Donnerstag eröffnet die neue Ausstellung im Hamburger Museum für Kunst & Gewerbe. Künstlerin Linda Fregni Nagler zeigt historische Fotografien in neuer Form.

Von Alice Nägle

Hamburg - Am Donnerstag eröffnet eine neue Ausstellung im Museum für Kunst & Gewerbe Hamburg. Mit "How To Look at a Camera" präsentiert die italienische Künstlerin Linda Fregni Nagler (47) im Rahmen der Reihe "Fotografie neu ordnen: Blickinszenierung" historische Fotografien, die durch ihre eigene Art und Weise ein Machtgefälle zwischen Fotograf und Model zeigen und die Frage aufwerfen: "Wieso kehren wir der Kamera den Rücken zu?"

Mit ihrer aktuellen Ausstellung im Museum für Kunst & Gewerbe Hamburg beschäftigt sich die italienische Künstlerin Linda Fregni Nagler (47) mit Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit in der Fotografie. Zu Beginn des Presserundgangs der neuesten Ausstellung im Museum für Kunst & Gewerbe Hamburg (kurz: MK&G) begrüßte Kuratorin Dr. Esther Ruefls (49) die italienische Künstlerin und verlor ein paar Worte zum Hintergrund der Ausstellung, bevor die Künstlerin selbst erklärte, womit sich ihre Arbeit beschäftigt. Gemeinsam mit dem MK&G präsentiert sie ihre erste Einzelausstellung in Deutschland "How To Look at a Camera", die im Rahmen der Ausstellungsreihe "Fotografie neu ordnen: Blickinszenierung" stattfindet. Linda Fregni Nagler ist die fünfte Künstlerin dieser Reihe, die ihr Projekt vorstellt. Generell freut sich das Museum aktuell sehr darüber, einige Projekte von Frauen ausstellen zu können, hieß es. "Das besondere ist, dass diese Ausstellung im Grunde genommen zwei Gruppen verschränkt", sagte Ruefls zum Auftakt der Führung. Zum einen die historischen Werke der Sammlung des MK&G, zum anderen Werke und Bilder, die die Künstlerin selbst ausgewählt hat. In beiden Fällen handelt es sich um historische Vorlagen, um sehr kleinformatige, zufällige Aufnahmen, sogenannte "objet rouvé". Die meisten davon stammen vor allem aus dem 19. Jahrhundert. Häufig kauft die Künstlerin diese Zufallsfunde auf eBay, um sie dann neu zu interpretieren und aufzuarbeiten. "Es ist immer ein Prozess des Suchens und Findens", so die Künstlerin. So wie bei ihrer nun aktuellen Ausstellung in Hamburg - sowohl im Netz als auch in den Tiefen der Museums-Sammlung gesucht, gefunden und neu rekonstruiert. Grob gesagt geht es um das Anschauen und Angeschaut-Werden, um Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Trotz optischer Unterschiede in den Bildern einen sie sich wiederum auf einer Ebene. In jedem einzelnen geht es in einer bestimmten Art um das Gefühl von Ungleichheit und Machtgefälle und die Frage: Wieso dreht man sich weg, wenn man fotografiert wird? Wieso kehrt man der Kamera den Rücken? Welche Beziehung herrscht zwischen Fotograf und Model? Der Ursprung ihrer Arbeit mit diesem komplexen Thema liegt in einer historischen Aufnahme einer Gruppe blinder Brasilianer (s. u.).

Ein Einblick in die Ausstellung von Linda Fregni Nagler im MK&G Hamburg

Links: Aus der Serie "How To Look at a Camera, Back to Camera" eine historische Fotografie, die von der Künstlerin mittels Heliogravüre, einer fotomechanischen Drucktechnik, um Fotos zu rekonstruieren, deutlich vergrößert und "neu" präsentiert wird. Rechts: Ebenfalls ein Werk aus der Serie mit dem Titel "Blind Brazilians". Dieses Bild war der Auslöser für die aktuelle Ausstellung. © Montage: Andrea Rossetti/Linda Fregni Nagler

Linda Regni Nagler: "Es gibt so viele fantastische Bilder!"

Die italienische Künstlerin Linda Fregni Nagler (47) führte gemeinsam mit der Kuratorin durch ihre erste Einzelausstellung in Deutschland "Fotografie neu ordnen: Blickinszenierung". Fregni Nagler selbst lebt in Mailand und unterrichtet dort an der Accademia Di Brera und der Universität IULM Fotografie. Sie wurde 1976 in Stockholm geboren und hat später anfangs selbst in Mailand an der Accademia Di Brera studiert - allerdings Malerei. Später studierte sie visuelle Kunst bei Jimmi Durham an der Fondazione Ratti, bis sie sich dann letztlich noch für ein Film- und Fotografie-Studium in Cuba entschied. Bislang hat sie schon einige Einzelausstellungen in vielen Orten Europas veröffentlicht.

Häufig nimmt die studierte Fotografin durch ihre Projekte auch die Rolle einer Sammlerin und Kuratorin ein. Auf Nachfrage, ob sie denn trotzdem noch selbst fotografiere, antwortete die 47-Jährige: "Ja, aber es gibt so viele fantastische Bilder, die ich nutzen kann, dass ich wirklich sehr selten fotografiere. Als ich angefangen habe, habe ich meine Fotos noch selbst gemacht, doch dann kam diese Begegnung mit der Vergangenheit und da hat sich diese große Liebe für das Objekt entwickelt. Man muss sich das so vorstellen: Man kauft ein Bild im Internet, für wenig Geld, dann kommt das an und ist mini-klein und dennoch kann man aus diesem Material so viel ableiten und in die Gegenwart übersetzen." Fregni Nagler nimmt sich inzwischen also gerne historischen Bildern an und übersetzt diese in die aktuelle Realität. Betrachter werden zum Nachdenken angeregt und es stellen sich plötzlich Fragen wie: Wieso wurde dieses Foto überhaupt aufgenommen? Wen zeigt es und wieso? Sie entzieht den Werken mit ihrer Arbeit teilweise sogar den Kontext, öffnet damit ganz neue Interpretationsmöglichkeiten und lässt sie dadurch fast schon grotesker und poetischer wirken.

