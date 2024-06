28.06.2024 15:56 Wildes 80er-, 90er-Revival im Schmidts: "Ihr dürft alles, außer die Stühle zerstören!"

In "Oberaffengeil" kommen Fans der 80er und 90er Jahre in etwa 120 Minuten nicht nur musikalisch auf ihre Kosten. Das Musical spielt bis September in Hamburg.

Von Alice Nägle

Hamburg - Bunt, schräg, lustig, flippig und sehr musikalisch. So, wie die 80er- und 90er-Jahre waren, war auch die Zeitreise in die beiden prägenden Jahrzehnte im Schmidts Theater bei der Premiere von "Oberaffengeil" am Donnerstagabend. TV-Konditorin Bettina Schliephake-Burchardt (53) fühlte sich zurückversetzt und fand es "total sensationell!" © Morris Mac Matzen Nachdem viele Gäste aufgrund des heftigen Unwetters in Hamburg zu spät im Schmidts Theater eingetrudelt waren, startete das Musical mit knapp einer halben Stunde Verzögerung. Mit Beginn hörte man während der etwa zweistündigen Show immer dann Ausrufe wie: "Ah! Oh!", wenn ein Teil der Gäste die ersten Melodien des nächsten Songs erkannte und wusste: "Den kenn ich noch!" Sofort wippte das Publikum auf dem Sitz, fasste sich in gefühlvoller Erinnerung ans Herz oder sang lauthals mit. Denn: "Selbst wenn man nicht so Freund der 90er ist, feiert man trotzdem mit, denn die Lieder kennt man sowieso!" fand auch Bettina Schliephake-Burchardt (53). Hamburg Kultur & Leute Förderpreis feiert Jubiläum: Hamburgerin will jungen Musikern eine Stimme geben Die "Das große Backen"-Jurorin erinnert sich allerdings mehr an die 80er-Jahre, wie sie im Gespräch mit TAG24 zugab. "Da bin ich Teenager gewesen, habe meinen Führerschein, Schulabschluss gemacht." Und auch wenn es ihr Lieblingssong der 80er, "If You Leave" aus dem Film "Pretty in Pink", nicht auf die Bühne geschafft hat, würde die Autorin das Stück auf alle Fälle weiterempfehlen, verriet sie zum Abschluss. "Das muss man einfach gesehen haben!" Ein Musical mit 50 ikonischen Hits aus den 80er- und 90er-Jahren Die aus den 90er-Jahren bekannte "BRAVO-Fotolovestory" durfte auf der Bühne natürlich nicht fehlen. © Morris Mac Matzen Corny Littmann rief vor der Premiere zu guter Laune und lautem Mitklatschen auf. "Ihr dürft alles, außer die Stühle zerstören". In "Oberaffengeil" von den Hit-Musicalmachern Martin Lingnau und Heiko Wohlgemuth wird von der BRAVO-Lovestory inklusive Tipps von Doktor Sommer über die damals neuesten Videospiele wie Pac-Man und Super Mario bis hin zu den Lieblingsshows des Kabelfernsehens wie "Familien-Duell" eine Party voller Erinnerungen auf sehr humoristische Weise auf die Bühne gebracht. 50 ikonische Hit-Wundern der damaligen Zeit untermalen das Spektakel und schaffen einen insgesamt wilden Trip durch die 80er- und 90er-Jahre. Hamburg Kultur & Leute So viel kostet der Sorgerechtsstreit Steakhouse-Erbin Christina Block Egal ob Spice Girls oder Backstreet Boys, "Ein bisschen Frieden" von David Hasselhoff, mit dem der Mauerfall symbolisiert wird, oder "Major Tom (Völlig losgelöst)" von Peter Schilling (68), der nicht zuletzt 2024 zur Fußball-Europameisterschaft sein Comeback feierte – mindestens einen Hit findet jeder Besucher "oberaffengeil". "Ich glaube, wenn 80er, 90er richtig umgesetzt werden, dann hier im Schmidts, weil man hier einfach den nötigen Humor hat", so das Resultat der TV-Konditorin. Und das wurde es offenbar - zumindest gab es am Ende der Vorstellung Standing Ovations und den Wunsch nach einer Zugabe vonseiten des Publikums. Theater-Chef Corny Littmann (71) bei seiner Eröffnungsrede vor der Premiere von "Oberaffengeil" im Schmidts Theater. © Alice Nägle/TAG24 Ab dem heutigen Freitag können Interessierte die Vorstellung noch bis Ende September besuchen. Karten gibt es ab 29,90 Euro via www.tivoli.de.



Titelfoto: Bildmontage: Morris Mac Matzen