Was für ein Zirkus: Roncalli ab Mai zurück in Hamburg

Hamburg - Zirkus Roncalli: Ein Zirkus ohne Tiere und mit wenig CO2-Ausstoß. Nur dort werden in Deutschland Clownsgardarobe und Materialwagen noch per Schiene von A nach B transportiert. Am Donnerstag wurden die nostalgischen Wagen in Hamburg abgeladen. TAG24 war vor Ort. Ab 11. Mai können Artisten und Co. wieder in der Hamburger-Manege auf der Großen Moorheide bestaunt werden.

Er ist der letzte Verlademeister in ganz Europa: Steve Jones, der mit seiner neongelben Warnweste in dem historischen roten Roncalli-Traktor zwei Bauwagen voll mit bunten Zirkusutensilien an ihren Platz transportiert.

Allerdings sei er tatsächlich der einzige des Teams, der das finale Abladen übernehme. So brauche Jones im Schnitt einen Tag, bis er alle Waggons heil von den Schienen manövriert habe. In Hamburg seien es sogar zwei. "Wir brauchen hier länger, weil ich keine Abstellmöglichkeit habe".

Natürlich gäbe es wie immer Auf und Abs. Gerade im Winter, wenn es kalt und man die ganze Zeit im Freien am Werk sei. Oder, wenn man in Hamburg ablade und dort bekanntlich ja gerne mal Regen abbekommt.

Die historischen knapp 150 Roncalli-Wagen wurden mit dem Sonderzug auf etwa 56 Waggons nach Hamburg transportiert. © Alice Nägle/TAG24

Mit der Premiere am Donnerstag, dem 11. Mai, beginnt die knapp siebenwöchige Vorstellung auf der Großen Moorweide. In diesem Jahr lautet der Titel des Zirkus-Theaters von Roncalli-Gründer und -Direktor Bernhard Paul (75) "All for ART for All".

Damit wolle der Zirkus unter anderem zeigen, dass man "ARTgerecht" sei - gerade weil man auf Tiere in der Manege seit Jahren verzichte.

Neben der Anreise mit dem Zug zeigt sich die Roncalli-Familie auch anderweitig nachhaltig. Denn ebenso wird auf Plastikbesteck und Verpackungen während der Vorstellung verzichtet.

Wer also Lust hat, ein künstlerisches Zirkusspektakel zwischen Nostalgie und Moderne zu bestaunen, das von weltweit bekannten Artisten und Clowns wie Handstandakrobatin Maria Sarach und Weißclown und Roncalli-Ikone Gensi, aufgeführt wird, macht am besten einen Abstecher in das bunte Zirkuszelt von Roncalli.