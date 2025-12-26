Letzter Vorhang für Stuckrad-Barres "Panikherz" in Hamburg

Hamburg - Mehr als sieben Jahre nach der Premiere im März 2018 wird die Bühnenversion des Bestsellers "Panikherz" am Montag (29.12) letztmals am Thalia Theater in Hamburg aufgeführt. Rund 30.000 Gäste haben nach Angaben des Hauses die bisherigen 46 Vorstellungen besucht.

In "Panikherz" beschreibt Benjamin von Stuckrad-Barre (50) seinen eigenen Erfolgsdruck. © Sebastian Gollnow/dpa

Damit sei die Bühnenversion des autobiografischen Romans von Benjamin von Stuckrad-Barre (50) ein "echter Publikums-Hit" geworden, sagte Intendantin Sonja Anders (60) vor der finalen Vorstellung. "'Panikherz' war über mehr als sieben Jahre ein wunderbarer Teil des Thalia-Repertoires."



In seinem 2016 erschienenen Buch "Panikherz" schildert Benjamin von Stuckrad-Barres seine großen Erfolge, aber auch seine gnadenlosen Abstürze.

Ein Freund, der ihn immer wieder aufrichtete, ist der Hamburger Panikrocker Udo Lindenberg (79).



In der Thalia-Inszenierung unter der Regie von Christopher Rüping (40) schlüpfen gleich mehrere Schauspieler in die Rolle von "Stuckiman", wie Lindenberg den Schriftsteller nennt.