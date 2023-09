23.09.2023 10:48 15 Kubikmeter Holz in Flammen: Polizei vermutet Brandstiftung

In der Nacht zu Samstag geriet in Hamburg ein etwa 15 Kubikmeter großer Holzstapel auf der U4-Baustelle Im Sandkamp/Sandkamp in Brand.

Hamburg - Am Samstag geriet gegen 1.30 Uhr in Hamburg ein etwa 15 Kubikmeter großer Holzstapel auf der U4-Baustelle "Im Sandkamp"/"Sandkamp" in Brand. Feuerwehrleute löschen den brennenden Holzhaufen. © Christoph Seemann / Hamburg News Die Einsatzkräfte konnten das Feuer in der Nacht innerhalb von zwei Stunden mit Schaum löschen, erklärte der Lagedienst der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage. Nach Angaben der Polizei bestehe der Verdacht der Brandstiftung. Verletzt wurde niemand.

