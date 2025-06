15.06.2025 08:39 535 Blutige Auseinandersetzung auf Partymeile: Zwei Personen verletzt

Am frühen Sonntagmorgen kam es an der Großen Freiheit in Hamburg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Von Jana Steger

Hamburg - Am frühen Sonntagmorgen gegen 6.05 Uhr kam es an der Großen Freiheit in Hamburg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Alles in Kürze Auseinandersetzung auf Hamburger Partymeile

Zwei Personen mit Stichwaffe verletzt

Tatort Große Freiheit gesperrt

Drei Zeugen vernommen

Ermittlungen laufen Mehr anzeigen Am Sonntagmorgen kam es am Beginn der Hamburger Partymeile an der Großen Freiheit zu einer Auseinandersetzung. © NEWS5 / René Schröder "Zuerst hieß es zwei gegen zwei", erklärte ein Sprecher des polizeilichen Lagedienstes Hamburg gegenüber TAG24. Wie viele Personen tatsächlich an der Auseinandersetzung beteiligt waren, müsse jedoch noch geklärt werden.

Insgesamt seien dabei zwei Personen mit einer Stichwaffe verletzt worden. Ob es sich dabei um ein Messer oder eine abgebrochene Flasche handle, ist noch unklar. Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. "Keiner mehr in Lebensgefahr", so der Sprecher weiter. Außerdem wurden drei weitere Personen als Zeugen festgestellt. Blutige Auseinandersetzung an der Großen Freiheit in Hamburg Die Ermittlungen zur Auseinandersetzung dauern noch an. © NEWS5 / René Schröder Diese werden aktuell zum Sachverhalt vernommen. Der Bereich auf Höhe der Großen Freiheit und Beatles-Platz wurde aufgrund der Auseinandersetzung gesperrt und sei bislang auch immer noch gesperrt. Ermittlungsarbeiten seien vor Ort noch immer in Gange. Weitere Hintergründe zu dem Vorfall seien nach Angaben des Sprechers bislang noch unklar.

Titelfoto: NEWS5 / René Schröder