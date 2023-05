18-Jährige stirbt bei Videodreh für TikTok: Jetzt meldet sich ihre Zwillingsschwester zu Wort

Hamburg - Mehr als drei Monate nach dem tödlichen Zugunfall mit zwei 18-jährigen Zwillingsschwestern in Hamburg hat sich die Überlebende nun zu dem tragischen Unglück geäußert.

Mitte Januar rückten Einsatzkräfte zum Bahnhof Allermöhe an. Für die Schwester der 18-jährigen Überlebenden kam die Hilfe zu spät. © Carsten Neff/NEWS & ART Media Company GmbH/dpa

"Wir haben eine erste Befragung der überlebenden Zwillingsschwester durchgeführt. Da es sich um ein laufendes Strafverfahren handelt und die Ermittlungen noch andauern, können wir uns dazu nicht weiter äußern", sagte ein Bundespolizeisprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Schwester gilt als wichtigste Zeugin in dem Fall.

Die Teenager waren Mitte Januar etwa 250 Meter vom Bahnhof Allermöhe entfernt von einem Regionalzug erfasst worden. Bei dem Unfall war eine der beiden jungen Frauen ums Leben gekommen.

Die Hintergründe zu dem tragischen Unfall waren lange unklar. Gegen die überlebende Schwester wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.