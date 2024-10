22.10.2024 08:26 Weltgrößter Autotransporter erreicht auf Jungfernfahrt Hamburg

Der weltgrößte Autotransporter ist erstmals in den Hamburger Hafen eingelaufen. Die Höegh Aurora kam in der Nacht von Montag auf Dienstag an.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Der weltgrößte Autotransporter ist erstmals in den Hamburger Hafen eingelaufen. Die "Höegh Aurora" kam in der Nacht auf Dienstag an. Die "Höegh Aurora" hat erstmals in Hamburg festgemacht. © Citynewstv Das Schiff der norwegischen Reederei Höegh Autoliners erreichte auf seiner Jungfernfahrt rund vier Stunden früher als geplant den Hansahafen, wo es festmachte. Besonders hübsch ist die "Höegh Aurora" nicht. Es sieht eher aus, als entspringe sie den Baukünsten eines Kleinkindes: ein grau-weißer schwimmender Klotz. Die Bauweise dient aber einem Zweck: Effizienz. Auf dem etwa 200 Meter langen und 38 Meter breiten Schiff ist auf 14 Decks Platz für 9100 Autos.

