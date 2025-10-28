"Ausgrenzung nach Sonnenaufgang": Linke wirft Senat "Zynismus" vor

Am 1. November startet in Hamburg das Winternotprogramm (WNP) 2025/26, das obdachlosen Menschen Schutz vor Kälte und Erfrierungen bieten soll.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am 1. November startet in Hamburg das Winternotprogramm (WNP) 2025/26, das obdachlosen Menschen Schutz vor Kälte und Erfrierungen bieten soll. Während die SPD den Start des Programms als Beweis dafür feiert, dass "Hamburg niemanden zurücklässt", spricht die Linke und soziale Initiativen von einer "Ausgrenzung nach Sonnenaufgang". Trotz zusätzlicher Plätze müssten viele Betroffene tagsüber bei Minusgraden wieder auf die Straße.

Laut den jüngsten Zahlen von "Hinz&Kunzt" leben in Hamburg mindestens 3800 Obdachlose. Das WNP läuft bis Ende März 2026 und bietet rund 1100 zusätzliche Schlafplätze an. Neben den ganzjährig geöffneten Einrichtungen "Pik As" und "FrauenZimmer" stehen in diesem Winter die großen Standorte Friesenstraße 22 (400 Plätze) und Châu-und-Lân-Straße 6 (300 Plätze) zur Verfügung. Beide werden vom städtischen Unternehmen Fördern & Wohnen (F&W) betrieben. Die Unterkünfte öffnen täglich von 17 Uhr bis 9.30 Uhr. Tagsüber könnten obdachlose Menschen die Tagesaufenthaltsstätten (9.30 Uhr bis 16 Uhr) nutzen. Ein Shuttlebus soll die Standorte des F&W und den Hauptbahnhof verbinden. Hinzu kommen etwa 100 Containerplätze bei Kirchengemeinden und Hochschulen, die jeweils mittwochs und donnerstags vergeben werden. Hier dürfen sich die Betroffenen so lange aufhalten, wie sie wollen.

Neben einem warmen Bett erhalten die Gäste Mahlzeiten, medizinische Grundversorgung, Sozialberatung sowie Zugang zu Waschmaschinen und Hygieneartikeln. Für Frauen und LSBTIQ*-Menschen gibt es geschützte Bereiche.

Kritik an SPD-Aussage, dass Hamburg niemanden zurücklasse