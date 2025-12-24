Diese Ärzte haben an Heiligabend Notdienst in Hamburg

Damit Ihr zu Weihnachten auch im Notfall gut versorgt seid, haben wir die wichtigsten Adressen der Hamburger Ärzte für Euch zusammengestellt.

Von Robert Stoll

Hamburg - Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür. Damit Ihr im Notfall immer gut versorgt seid, findet Ihr hier die wichtigsten Nummern für Hamburg.

Diese Praxen haben Heiligabend in Hamburg auf. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa Notfall-Ärzte

Der Hamburger Arztruf hilft Euch an den Feiertagen zu jeder Tages- und Nachtzeit unter der Nummer 116 117 weiter. Auch, wenn Ihr unsicher seid, welchen Arzt Ihr aufsuchen solltet. Altona: Stresemannstraße 54 (Ecke Bernstorffstraße), 9 bis 22 Uhr Hamburg Lokal Korruption am UKE? Klinik stellt verdächtige Personen von Tochterfirma frei Eppendorf: Martinistraße 52, 8 bis 24 Uhr Harburg: Eißendorfer Pferdeweg 52, 8 bis 24 Uhr Wandsbek: Lesserstraße 180, 8 bis 24 Uhr Für gehörlose Menschen ist die Zentrale des Ärztlichen Notfalldienstes auch über Fax erreichbar unter der Faxnummer 040/22802400. Bei lebensbedrohlichen Notfällen wählt bitte immer die 112! Notfall-Kinderärzte Altonaer Kinderkrankenhaus: Bleickenallee 38, Tel. 040889080 Helios Mariahilf Klinik Hamburg: Stader Straße 203c, Tel. 040790060 Asklepios Klinik Nord/Heidberg: Tangstedter Landstraße 400, Tel. 0401818873449 Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift: Liliencronstr. 130, Tel. 040673770 Kinder bis zum 18. Lebensjahr werden in der Kinderklinik Notaufnahme - Haus O47 aufgenommen. 24-h-Telefon: 040741020400

