Diese Ärzte haben an Heiligabend Notdienst in Hamburg

Damit Ihr zu Weihnachten auch im Notfall gut versorgt seid, haben wir die wichtigsten Adressen der Hamburger Ärzte für Euch zusammengestellt.

Von Robert Stoll

Hamburg - Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür. Damit Ihr im Notfall immer gut versorgt seid, findet Ihr hier die wichtigsten Nummern für Hamburg.

Diese Praxen haben Heiligabend in Hamburg auf. (Symbolfoto)
Diese Praxen haben Heiligabend in Hamburg auf. (Symbolfoto)  © Daniel Vogl/dpa

Notfall-Ärzte

Der Hamburger Arztruf hilft Euch an den Feiertagen zu jeder Tages- und Nachtzeit unter der Nummer 116 117 weiter. Auch, wenn Ihr unsicher seid, welchen Arzt Ihr aufsuchen solltet.

Altona: Stresemannstraße 54 (Ecke Bernstorffstraße), 9 bis 22 Uhr

Eppendorf: Martinistraße 52, 8 bis 24 Uhr

Harburg: Eißendorfer Pferdeweg 52, 8 bis 24 Uhr

Wandsbek: Lesserstraße 180, 8 bis 24 Uhr

Für gehörlose Menschen ist die Zentrale des Ärztlichen Notfalldienstes auch über Fax erreichbar unter der Faxnummer 040/22802400.

Bei lebensbedrohlichen Notfällen wählt bitte immer die 112!

Notfall-Kinderärzte

Altonaer Kinderkrankenhaus: Bleickenallee 38, Tel. 040889080

Helios Mariahilf Klinik Hamburg: Stader Straße 203c, Tel. 040790060

Asklepios Klinik Nord/Heidberg: Tangstedter Landstraße 400, Tel. 0401818873449

Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift: Liliencronstr. 130, Tel. 040673770

Kinder bis zum 18. Lebensjahr werden in der Kinderklinik Notaufnahme - Haus O47 aufgenommen. 24-h-Telefon: 040741020400

Diese Zahnarztpraxen haben an Heiligabend geöffnet

Auch bei Zahnschmerzen werdet Ihr behandelt. (Symbolfoto)
Auch bei Zahnschmerzen werdet Ihr behandelt. (Symbolfoto)  © Rolf Vennenbernd/dpa

Diese Notdienst-Zahnärzte könnt Ihr auch an Heiligabend noch bei akuten Problemen mit den Zähnen aufsuchen:

Lokstedt: Dr. Mikael Haribyan, Julius-Vosseler-Straße 42, Tel. 040-41913390

Uhlenhorst: Dr. Ulrike Gössel, Hofweg 27, Tel. 040-2205088

Bergstedt: Adila Asmat, Stüffeleck 8, Tel. 040-6040942

Wandsbek: Sadiea Mohammad, Lesserstraße 64, Tel. 040-6932444

Neuallermöhe: Mhd Hadi Sandouk, Edith-Stein-Platz 5, Tel. 040-7355575

Hamburg-Altstadt: MVZ AllDent Zahnzentrum, Glockengießerwall 1, Tel. 040-334658

Die notdiensthabenden Zahnarztpraxen sind vormittags von 10 bis 12 Uhr und nachmittags von 16 bis 18 Uhr besetzt.

Zudem gibt es einen nächtlichen Notdienst, der täglich von 19 bis 1 Uhr erreichbar ist. Er befindet sich in der Stresemannstraße 52 in Altona.

Giftnotruf

Der Giftnotruf ist täglich 24 Stunden erreichbar unter Tel. 0551-19240.

Diese Notfall-Apotheken haben an Heiligabend geöffnet

An Heiligabend auch mehrere Apotheken für den Notfall geöffnet. (Symbolfoto)
An Heiligabend auch mehrere Apotheken für den Notfall geöffnet. (Symbolfoto)  © Marcus Brandt/dpa

Natürlich haben an den Feiertagen auch einige Notfall-Apotheken geöffnet. Die Öffnungszeiten gelten von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr am Folgetag.

Hafen-Apotheke: Ditmar-Koel-Straße 5, Tel. 040-37518381

Nikolai-Apotheke: Eppendorfer Baum 3, Tel. 040-461914

Alexander-Apotheke St. Georg: Steindamm 81, Tel. 040-28009922

Jarre-Apotheke: Jarrestraße 42, Tel. 040-2708294

Punkt-Apotheke: Erdkampsweg 52, Tel. 040-590800

Titelfoto: Daniel Vogl/dpa

