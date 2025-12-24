Diese Ärzte haben an Heiligabend Notdienst in Hamburg
Hamburg - Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür. Damit Ihr im Notfall immer gut versorgt seid, findet Ihr hier die wichtigsten Nummern für Hamburg.
Notfall-Ärzte
Der Hamburger Arztruf hilft Euch an den Feiertagen zu jeder Tages- und Nachtzeit unter der Nummer 116 117 weiter. Auch, wenn Ihr unsicher seid, welchen Arzt Ihr aufsuchen solltet.
Altona: Stresemannstraße 54 (Ecke Bernstorffstraße), 9 bis 22 Uhr
Eppendorf: Martinistraße 52, 8 bis 24 Uhr
Harburg: Eißendorfer Pferdeweg 52, 8 bis 24 Uhr
Wandsbek: Lesserstraße 180, 8 bis 24 Uhr
Für gehörlose Menschen ist die Zentrale des Ärztlichen Notfalldienstes auch über Fax erreichbar unter der Faxnummer 040/22802400.
Bei lebensbedrohlichen Notfällen wählt bitte immer die 112!
Notfall-Kinderärzte
Altonaer Kinderkrankenhaus: Bleickenallee 38, Tel. 040889080
Helios Mariahilf Klinik Hamburg: Stader Straße 203c, Tel. 040790060
Asklepios Klinik Nord/Heidberg: Tangstedter Landstraße 400, Tel. 0401818873449
Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift: Liliencronstr. 130, Tel. 040673770
Kinder bis zum 18. Lebensjahr werden in der Kinderklinik Notaufnahme - Haus O47 aufgenommen. 24-h-Telefon: 040741020400
Diese Zahnarztpraxen haben an Heiligabend geöffnet
Diese Notdienst-Zahnärzte könnt Ihr auch an Heiligabend noch bei akuten Problemen mit den Zähnen aufsuchen:
Lokstedt: Dr. Mikael Haribyan, Julius-Vosseler-Straße 42, Tel. 040-41913390
Uhlenhorst: Dr. Ulrike Gössel, Hofweg 27, Tel. 040-2205088
Bergstedt: Adila Asmat, Stüffeleck 8, Tel. 040-6040942
Wandsbek: Sadiea Mohammad, Lesserstraße 64, Tel. 040-6932444
Neuallermöhe: Mhd Hadi Sandouk, Edith-Stein-Platz 5, Tel. 040-7355575
Hamburg-Altstadt: MVZ AllDent Zahnzentrum, Glockengießerwall 1, Tel. 040-334658
Die notdiensthabenden Zahnarztpraxen sind vormittags von 10 bis 12 Uhr und nachmittags von 16 bis 18 Uhr besetzt.
Zudem gibt es einen nächtlichen Notdienst, der täglich von 19 bis 1 Uhr erreichbar ist. Er befindet sich in der Stresemannstraße 52 in Altona.
Giftnotruf
Der Giftnotruf ist täglich 24 Stunden erreichbar unter Tel. 0551-19240.
Diese Notfall-Apotheken haben an Heiligabend geöffnet
Natürlich haben an den Feiertagen auch einige Notfall-Apotheken geöffnet. Die Öffnungszeiten gelten von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr am Folgetag.
Hafen-Apotheke: Ditmar-Koel-Straße 5, Tel. 040-37518381
Nikolai-Apotheke: Eppendorfer Baum 3, Tel. 040-461914
Alexander-Apotheke St. Georg: Steindamm 81, Tel. 040-28009922
Jarre-Apotheke: Jarrestraße 42, Tel. 040-2708294
Punkt-Apotheke: Erdkampsweg 52, Tel. 040-590800
Titelfoto: Daniel Vogl/dpa