Autovermieter vor dem Aus? Insolvenz betrifft über 600 Mitarbeiter

Hamburg - Der Hamburger Autovermieter Starcar GmbH Kraftfahrzeugvermietung steht nach seinem im Oktober gestellten Insolvenzvertrag möglicherweise vor dem Aus.

Ab Januar 2026 soll der Betrieb von Starcar deutlich reduziert werden. (Symbolbild) © Ralf Hirschberger/dpa

Derzeit gebe es keinen Interessenten für die Übernahme des Geschäftsbetriebes als Ganzes, teilte ein Sprecher des Insolvenzverwalters Christoph Morgen mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Es seien vorsorglich die erforderlichen Schritte in die Wege geleitet worden, um ab Januar 2026 den Betrieb deutlich einzuschränken.

Diese Vorbereitungen dienten dazu, im Eventualfall die geordnete Betriebsabwicklung während des ersten Quartals abschließen zu können.

Das gesamte Starcar-Team sei über diese eventuell zeitnah bevorstehenden Entscheidungen informiert worden.