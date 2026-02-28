Warnung an die Bevölkerung! Was war in Hamburg los?

Hamburg - Aufregung in Hamburg : Am frühen Samstagmorgen gaben die Innenbehörde und die Polizei eine Warnung an die Bevölkerung heraus. Was war da los?

Im Rahmen einer unangekündigten Übung der Hilfsorganisationen im Bevölkerungsschutz waren am Samstag zahlreiche Kräfte in Hamburg im Einsatz. © NEWS5/René Schröder

Wie der Mitteilung, die um 7.15 Uhr unter anderem über die Warn-App NINA herausgegeben wurde, zu entnehmen war, fand im Stadtgebiet eine unangekündigte Übung der Hilfsorganisationen im Bevölkerungsschutz statt.

"Hierdurch kann es bis zum Mittag vereinzelt zu erhöhten Verkehrsaufkommen mit Einsatzfahrzeugen kommen, insbesondere im Bereich der Autobahnen sowie auf größeren Straßen", hieß es weiter.

Die Einsatzfahrten seien Teil der Bevölkerungsschutzübung und es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, versicherten die Organisatoren. "Wir bitten um Verständnis und um gebotene Rücksicht im Straßenverkehr", teilten sie mit.

Beteiligt waren laut Innenbehörde rund 130 Kräfte verschiedener Hilfsorganisationen, darunter der Arbeiter-Samariter-Bund, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter-Unfall-Hilfe und der Malteser Hilfsdienst.