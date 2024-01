Bauernproteste in Hamburg: Abreise geht weiter, Polizei zufrieden

Hamburg - Wegen der bundesweit angekündigten Bauernproteste mussten sich am heutigen Montag auch Autofahrer in Hamburg auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen.

Am Ende trafen alle Aufzüge bei einer Abschlusskundgebung in der Hamburger Innenstadt zusammen.

In einem Abschlussbericht der Polizei am Montagnachmittag war von rund 2200 Traktoren die Rede, die am Montag im Hamburger Stadtgebiet unterwegs seien. "Sämtliche Aktionen verliefen friedlich. Größere erwartete Verkehrsbehinderungen blieben weitestgehend aus", gab sich die Polizei zufrieden.

Gegen 13.10 Uhr konnten die Sperrungen größtenteils wieder aufgehoben werden. Rund 1230 Einsatzkräfte der Polizei waren in Hamburg im Einsatz.