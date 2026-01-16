Darum liegen noch immer Tannenbäume in Hamburg herum

Von Carola Große-Wilde Hamburg - Wegen des Winterwetters konnte die Hamburger Stadtreinigung in diesem Jahr nicht alle Weihnachtsbäume rechtzeitig abholen.

Spätestens am 24. Januar sollen die restlichen Weihnachtsbäume in Hamburg verschwunden sein. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

"In den zwei Wochen des Aktionszeitraums kam es witterungsbedingt zu Einschränkungen in einigen Nebenstraßen. Unser Team Orange konnte sie teilweise aus Sicherheitsgründen nicht befahren", sagte eine Sprecherin der Stadtreinigung.

Ein Teil der Tannenbäume sei auch unter der Schneedecke nicht zu sehen gewesen.

Das habe dazu geführt, dass in einigen Straßen noch Weihnachtsbäume am Straßenrand liegengeblieben sind.

Die Stadtreinigung werde nun mit ausgewählten Teams unterwegs sein, um die liegengebliebenen Bäume abzuholen.

"Am 24. Januar unterstützt uns die reguläre Müllabfuhr noch einmal bei der Abholung der restlichen Bäume, sodass wir davon ausgehen, dass danach der Großteil der Bäume aus dem Stadtbild verschwunden ist", sagte die Sprecherin.