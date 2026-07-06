Ein Zeichen setzen: Tochter von Schauspielerin baut Periodenbox und geht viral
Hamburg - Sie will jungen Mädchen Periodenprodukte kostenlos zur Verfügung stellen - und das mit elf Jahren. Molly - Tochter von Schauspielerin Esther Roling (47) und Schülerin an der Stadtteilschule Stellingen - hat gemeinsam mit ihrem Vater eine Periodenbox gebaut und in der Schultoilette aufgestellt, in der Hoffnung, dass Periodenprodukte - genau wie Toilettenpapier und Seife - zukünftig kostenfrei bereitgestellt werden. Einen kleinen Erfolg kann die Schülerin bereits feiern.
Um die Box mit Tampons und Binden zu füllen, hat sich Molly mit ihren Klassenkameradinnen zusammengetan.
Eine Gruppe von sieben Mädchen hat von ihrem eigenen Taschengeld Produkte gekauft, um sie mit anderen zu teilen.
"Wir haben uns gedacht, warum es denn keine Binden und Tampons (gratis) in der Schule gibt. Falls man welche braucht oder wenn man das erste Mal seine Periode hat und nicht weiß, was man machen soll, oder sich nicht traut, andere Leute zu fragen", schrieb die Elfjährige zu einem Instagram-Post auf dem Account ihrer Mutter.
Der Beitrag zeigt die selbstgebaute Box der Schülerin.
Schnell sei die Box leer gewesen, berichtet die Schülerin außerdem. Mit dem Post suchte sie schließlich einen Sponsor. "Da Binden und Tampons nicht so günstig sind", richtete sich die Gruppe der Schülerinnen an verschiedene Hersteller von Damenhygieneartikeln, um zu "fragen, ob sie uns ein paar Sachen schicken können".
Mit Erfolg. Der Instagram-Post der Mutter ging viral und sorgte dafür, dass sich inzwischen Marken wie "The Female Company", "LYFE.ads" und "Vyld" bereit erklärten, die selbst gebaute Box wieder mit Produkten zu füllen.
Schülergruppe will mit Periodenbox Zeichen setzen
Roling bedankte sich im Namen ihrer Tochter sowie der anderen Schülerinnen für die Sachspenden.
"Ihr seid einfach so krasse Macherinnen", richtete sie sich an die Firmen.
Von den außerdem eingegangenen Geldspenden werde man weitere Periodenprodukte besorgen und die Box damit aufstocken.
Um ein Zeichen zu setzen, soll die Kiste am Dienstag ganz offiziell dem Schulleiter Ole Natusch der Stadtteilschule Stellingen übergeben werden, wie TAG24 erfuhr.
"Wir [...] wollen ihm das symbolisch überreichen und so ein Zeichen setzen. In der Hoffnung, dass es weitere Partnerschaften, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten schafft. Und zwar für alle weiterführenden Schulen Hamburgs. Das wäre unser Traum."
Titelfoto: Screenshot Instagram/estherroling