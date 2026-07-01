Nahe dem Bahnhof: Patient greift plötzlich Sanitäter an

Hamburg - Plötzlich angegriffen: Am Montagnachmittag randalierte plötzlich ein Patient am Theodor-Heuss-Platz in einem Rettungswagen.

Mehrere Streifenwagen waren vor Ort im Einsatz. © Lenthe-Medien/Apelt

Wie die Hamburger Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 15.16 Uhr in die Nähe des Dammtor-Bahnhofs gerufen.

Der Patient, der plötzlich im Rettungswagen randalierte, zeigte psychische Auffälligkeiten, so der Pressesprecher der Hamburger Polizei.

Nach dem Vorfall begleiteten Polizisten den Mann in ein Krankenhaus. Ob der Sanitäter verletzt wurde, konnte der Polizeisprecher noch nicht beantworten.