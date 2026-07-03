Hamburger Halbmarathon: Neuer Termin für abgesagtes Event

Hamburg - Läuferinnen und Läufer dürfen sich freuen: der "Hella Hamburg Halbmarathon" hat ein neues Datum. Statt einer Sommersause gibt es nun ein kühles Herbst-Event. Am 25. Oktober 2026 dürfen alle Angemeldeten dann an den Start gehen.

Der 32. "Hella Hamburg Halbmarathon" wurde auf den 25. Oktober verschoben. (Archivbild) © Gregor Fischer/dpa

Am Freitag verschickte der Veranstalter das "Safe the Date" mit der Information: "die Straßen dieser Stadt werden wieder uns gehören." Bei kühlen Temperaturen statt Hitzeschlacht wird der Halbmarathon, der eigentlich für den 28. Juni geplant war, nun im Herbst nachgeholt.

Der ursprüngliche Termin musste kurzfristig wegen der starken Hitze, die auch die Hansestadt erreicht hatte, abgesagt werden.

Die Gründe waren laut BMS Die Laufgesellschaft mbH, dass es wegen des Wetters sehr wahrscheinlich "zu einer erhöhten Inanspruchnahme von Rettungs- und Einsatzdiensten hätte kommen können, mit der Folge, die Grundversorgung der Bevölkerung zu belasten."

Die Entscheidung sei "die vermutlich schwerste überhaupt gewesen." Um so freudiger verkünden die Veranstalter jetzt den neuen Tag des Geschehens.

Das gilt es für den Nachholtermin des 32. "Hella Hamburg Marathon" nun zu beachten.