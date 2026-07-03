Hamburger Halbmarathon: Neuer Termin für abgesagtes Event
Hamburg - Läuferinnen und Läufer dürfen sich freuen: der "Hella Hamburg Halbmarathon" hat ein neues Datum. Statt einer Sommersause gibt es nun ein kühles Herbst-Event. Am 25. Oktober 2026 dürfen alle Angemeldeten dann an den Start gehen.
Am Freitag verschickte der Veranstalter das "Safe the Date" mit der Information: "die Straßen dieser Stadt werden wieder uns gehören." Bei kühlen Temperaturen statt Hitzeschlacht wird der Halbmarathon, der eigentlich für den 28. Juni geplant war, nun im Herbst nachgeholt.
Der ursprüngliche Termin musste kurzfristig wegen der starken Hitze, die auch die Hansestadt erreicht hatte, abgesagt werden.
Die Gründe waren laut BMS Die Laufgesellschaft mbH, dass es wegen des Wetters sehr wahrscheinlich "zu einer erhöhten Inanspruchnahme von Rettungs- und Einsatzdiensten hätte kommen können, mit der Folge, die Grundversorgung der Bevölkerung zu belasten."
Die Entscheidung sei "die vermutlich schwerste überhaupt gewesen." Um so freudiger verkünden die Veranstalter jetzt den neuen Tag des Geschehens.
Das gilt es für den Nachholtermin des 32. "Hella Hamburg Marathon" nun zu beachten.
Rücktritt von "Hella Hamburg Halbmarathon" möglich
Die rund 24.000 angemeldeten Startplätze bleiben grundsätzlich bestehen.
"Wenn Sie Ihren Startplatz behalten möchten, müssen Sie nichts weiter tun. Ihr Startrecht wird automatisch auf den neuen Termin übertragen. Alle gebuchten Zusatzleistungen wie Merchandise und Rücktrittsoption bleiben Ihnen erhalten", teilt Die Laufgesellschaft am Freitag mit.
Sollte der Ausweichtag nicht passen, gibt es die Möglichkeit zurückzutreten. In diesem Fall können die Läuferinnen und Läufer mit einer Rückerstattung der gesamten Meldegebühren und allen Zusatzleistungen rechnen.
Dafür soll ein entsprechendes Formular ausgearbeitet werden, das im Zeitraum des 20. bis 31. Juli zur Verfügung gestellt werden soll. Danach habe man vier Wochen Zeit, um den Rücktritt anzufordern.
Die Wahl des Datums habe logistische sowie organisatorische Hintergründe. "Bei der Findung des neuen Termins wurde eine Vielzahl von Einflussfaktoren berücksichtigt", heißt es.
Darunter als wichtigste Faktoren: Verfügbarkeit von Flächen und Hallen, Verfügbarkeit von Dienstleistern und Helfern, Vermeidung von Kollisionen mit Fremdveranstaltungen, Vermeidung eines erneuten Hitze-Termins, Vereinbarkeit mit geplanten Straßenbaumaßnahmen sowie Behördliche Genehmigungen.
Titelfoto: Michael Schwartz/dpa