Elf Verletzte: Europapassage wegen Pfefferspray geräumt?

Hamburg - In der Hamburger Europapassage bekamen mehrere Menschen plötzlich schlecht Luft. Elf Personen wurden verletzt. Das Einkaufszentrum musste geräumt werden. Wurde Pfefferspray versprüht?

Am Samstagabend musste die Hamburger Europapassage geräumt werden, da Personen Atemwegsreizungen erlitten. © Lenthe-Medien/Presang-Harms

Am Samstagabend wurden mehrere Personen mit Atemwegsreizungen in der Europapassage gemeldet, berichtet die Hamburger Feuerwehr.

Sowohl die Mitarbeiter des Einkaufszentrums als auch Polizisten und Feuerwehrkräfte räumten daraufhin das Einkaufszentrum.

Zehn Personen wurden leicht verletzt, konnten jedoch eigenständig das Einkaufszentrum verlassen. Eine Person musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Feuerwehr.

Nach Informationen der dpa benötigte die Frau aufgrund von Krampfanfällen eine weitere medizinische Versorgung.

Der Umweltdienst der Feuerwehr führte Schadstoffmessungen in der Europapassage durch. Dabei konnten allerdings keine erhöhten Werte festgestellt werden. Nachdem das Einkaufszentrum umfangreich gelüftet worden war, konnte die Passage wieder freigegeben werden.