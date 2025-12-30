Silvester in Hamburg: Von wo man das Feuerwerk besonders gut sieht

Hamburg - Am letzten Tag des Jahres leuchtet der Himmel in Hamburg wieder in bunten Farben. Von diesen Aussichtspunkten lässt sich das Feuerwerk besonders gut betrachten.

Die Landungsbrücken gelten als Hauptspot zu Silvester, wer Menschen meiden will, sollte diesem Ort fernbleiben. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Die größte Silvesterparty steigt in diesem Jahr wohl in der Hafencity. Bei dem Silvestercountdown vom ZDF "Willkommen 2026" können alle, die Karten bekommen haben, die Show und das Feuerwerk aus nächster Nähe genießen.

Doch es gibt auch andere Orte, an denen Schaulustige beim Silvesterfeuerwerk auf ihre Kosten kommen. Ganz verschiedene Plätze in der Hansestadt empfiehlt die Stadt Hamburg.

Direkt vom Wasser aus das Feuerwerk zu beobachten, ist natürlich besonders schön. Doch Plätze unmittelbar am Hafen, an der Alster oder Elbe sind schnell besetzt.

Wer sich für einen beliebten Platz am Wasser entscheidet, sollte Menschenmassen also nicht scheuen.

An den Landungsbrücken gibt es nicht nur Feuerwerk zu bewundern, sondern auch die im Hafen liegenden Schiffe werden pünktlich um Mitternacht ihre Signalhörner ertönen lassen.

Wer etwas weniger Trubel möchte, dem empfiehlt die Stadt Hamburg, einen Platz an der Außenalster. Besonders gut zu sehen sei das Feuerwerk in Höhe Schwanenwik.

Doch auch die Kennedy- und Lombardsbrücke im Süden, sowie die Krugkoppelbrücke im Norden sind tolle Aussichtspunkte.