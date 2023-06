"Elvis is back": Mit ihm ein langjähriger Weggefährte des einstigen King

Grahame Patrick (51) steht als "Elvis" auf der Bühne. © Estrel

Von einem typischen Musical konnte am gestrigen Abend kaum die Rede sein. Zwar wurde Elvis' Karriere durch kleine schauspielerische Einlagen sowie originale Radio- und Filmaufnahmen chronologisch nacherzählt, im Kern war es aber eigentlich ein atemberaubendes Elvis-Konzert.

Samt Live-Band unter der Leitung von Robin Scott und inklusive der weltbekannten Gospelgruppe "The Stamps Quartet" - unter ihnen Ed Enoch (81) aus der einstigen Originalbesetzung, die Elvis ab 1971 bis zu dessen frühen Tod musikalisch begleitete - performte und begeisterte Grahame Patrick (51) als King das Publikum.

Eine Reise in die Vergangenheit mit Hits wie "My Way", "That's All Right", "It's Now or Never" und "Blue Suede Shoes", die Elvis wieder zum Leben erweckten.

Wie das Original wechselte auch der 51-Jährige am Premierenabend von schnellen Rock'n'Roll-Bangern zu sanften Schmusehits im Minutentakt.

Ahmte Elvis' Gestik und Hüftschwung fast schon in Perfektion nach, ohne dabei albern zu wirken.