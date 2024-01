07.01.2024 10:18 Erneut Streifenwagen im Einsatz verunglückt: Taxi-Fahrer weist Schuld von sich

Nur einen Tag nach dem tödlichen Unfall unter Beteiligung eines Streifenwagens in Bremen hat sich am Samstagabend ein weiterer Unfall in Hamburg ereignet.

Von Madita Eggers

Hamburg - Nur einen Tag nach dem tödlichen Unfall unter Beteiligung eines Streifenwagens in Bremen hat sich am Samstagabend ein weiterer Unfall in Hamburg ereignet. Dabei kollidierte ein Streifenwagen zunächst mit einem entgegenkommenden Transporter und dann mit einem parkenden Auto. Am Streifenwagen, dem Transporter und an dem parkenden Auto entstand ein hoher Sachschaden in noch nicht bezifferter Höhe. © NEWS5 / Schröder Wie ein Sprecher der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 20.40 Uhr auf der Billstedter Hauptstraße. Demnach waren zwei Streifenwagen im Einsatz auf dem Weg in Richtung Kirchsteinbek, als ein Taxi-Fahrer, der zunächst am rechten Fahrbahnrand gehalten hatte, den zweiten Streifenwagen mutmaßlich übersah und zu früh wieder anfuhr. Der hintere Streifenwagen wollte nach links ausweichen, kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Transporter und dann mit einem parkenden Auto, welches daraufhin gegen ein Schutzgitter geschoben wurde, so der Sprecher. Der Taxi-Fahrer schilderte den Sachverhalt gegenüber der Polizei etwas anders: Beide Streifenwagen hätten ihn schon passiert, bevor er wieder losgefahren sei. Das Einsatzfahrzeug sei dann aus anderen Umständen in den Gegenverkehr geraten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

