Feuerwehr und Polizei im Großeinsatz: Person im Wasser entdeckt?

Hamburg - Sorge in Hammerbrook: Am Freitagabend suchten Polizei und Feuerwehr nach einer Person im Wasser und waren dafür mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Am Freitagabend waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehr, DLRG und Polizei im Einsatz. © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, ging gegen 21.54 Uhr ein Anruf ein.

Der Anrufer habe An der Bransshofer Schleuse einen Gegenstand auf dem Wasser beobachtet, bei dem es sich möglicherweise um einen Menschen handeln könnte.

Zahlreiche Kräfte der Polizei, Feuerwehr und DLRG suchten nach der Person auf dem Wasser. Auch eine Drohne war im Einsatz.