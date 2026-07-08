Mehr Parkplätze in Hamburg: "Feierabendparken" - wie es funktioniert und was es kostet
Hamburg - Parkplätze sind in der Hansestadt hart umkämpft: Gerade nach Feierabend gestaltet sich die Suche oft schwierig. Zwei Discounter-Ketten wollen ihre Parkflächen nun über Nacht zur Verfügung stellen. Wie das funktioniert.
Für viele Hamburger gehört die tägliche Parkplatzsuche nach der Arbeit zum Alltag dazu, diese kostet oft nicht nur Nerven, sondern auch zusätzlichen Sprit. Oft kann es dann auf der gefundenen Parkfläche auch noch teuer werden.
Dagegen will die Stadt Hamburg nun angehen: Seit dem 8. Juli können Hamburger ihre Autos nun über Nacht auf bestimmten Discounter-Parkplätzen abstellen.
Beim sogenannten "Feierabendparken" stehen ausgewählte Parkplätze bei REWE und PENNY von 18 Uhr bis 8 Uhr zur Verfügung. Diese können online gebucht werden.
Ziel ist laut der Stadt: Parkflächen, die ungenutzt bleiben, sinnvoll für Anwohner zugänglich zu machen. So soll der Parkdruck im öffentlichen Raum reduziert werden.
Hamburg sei bundesweit die erste Stadt, in der REWE- und PENNY-Märkte bei der "Feierabendparken"-Aktion mitmachen würden.
"Feierabendparken": Wie funktioniert das Ganze?
Gebucht werden können die Parkplätze digital über die Plattform des Anbieters "fair parken". An Sonn- und Feiertagen stehe das Angebot sogar den ganzen Tag zur Verfügung.
Pro Parkplatz gibt es folgende Tarife:
- für eine Nacht: 3 Euro
- für 7 Nächte (Wochenpaket): 12 Euro
- für 30 Nächte (Monatspaket): 30 Euro
Standorte der Pilotphase des "Feierabendparken" sind folgende Parkflächen der Discounter:
- REWE, Barner Straße 44-46, 22765 Hamburg
- PENNY, Hufnerstraße 4c, 22083 Hamburg
- PENNY, Alter Teichweg 65, 22049 Hamburg
Wenn das Projekt erfolgreich anläuft, könnte das "Feierabendparken" noch auf weitere geeignete Standorte in Hamburg ausgeweitet werden, teilte die Stadt mit.
Schon seit dem 19. Januar können Hamburger auf dem Lidl-Parkplatz der Carl-Petersen-Straße über Nacht parken. Das Konzept funktioniert ähnlich: Hier können die Anwohner per QR-Code einen Parkplatz für die Nacht buchen.
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