Mehr Parkplätze in Hamburg: "Feierabendparken" - wie es funktioniert und was es kostet

Hamburg - Parkplätze sind in der Hansestadt hart umkämpft: Gerade nach Feierabend gestaltet sich die Suche oft schwierig. Zwei Discounter-Ketten wollen ihre Parkflächen nun über Nacht zur Verfügung stellen. Wie das funktioniert.

In ausgewählten Discounter-Parkflächen von REWE und PENNY können Anwohner über Nacht einen Parkplatz buchen. © Bildmontage: Uwe Zucchi/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Für viele Hamburger gehört die tägliche Parkplatzsuche nach der Arbeit zum Alltag dazu, diese kostet oft nicht nur Nerven, sondern auch zusätzlichen Sprit. Oft kann es dann auf der gefundenen Parkfläche auch noch teuer werden.

Dagegen will die Stadt Hamburg nun angehen: Seit dem 8. Juli können Hamburger ihre Autos nun über Nacht auf bestimmten Discounter-Parkplätzen abstellen.

Beim sogenannten "Feierabendparken" stehen ausgewählte Parkplätze bei REWE und PENNY von 18 Uhr bis 8 Uhr zur Verfügung. Diese können online gebucht werden.

Ziel ist laut der Stadt: Parkflächen, die ungenutzt bleiben, sinnvoll für Anwohner zugänglich zu machen. So soll der Parkdruck im öffentlichen Raum reduziert werden.

Hamburg sei bundesweit die erste Stadt, in der REWE- und PENNY-Märkte bei der "Feierabendparken"-Aktion mitmachen würden.