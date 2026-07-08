Triathlon in Hamburg: Droht am Wochenende ein Verkehrschaos?
Hamburg - Die Hansestadt steht am kommenden Wochenende im Zeichen des Sports: zum 24. Mal findet der "World Triathlon Hamburg" statt. Wegen des Großevents warten umfangreiche Straßensperrungen auf Hamburgerinnen und Hamburger.
Los geht es am Freitag, dem 10. Juli ab 10 Uhr. Bereits am Vormittag beginnen nämlich die Aufbauarbeiten für das Sportereignis.
Deshalb kommt es schon vor dem eigentlichen Veranstaltungswochenende vom 11. und 12. Juli zu ersten Sperrungen in der Hamburger Innenstadt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.
Bei der Veranstaltung gehen neben Profis auch zahlreiche Breitensportlerinnen und Breitensportler an den Start.
Damit die Wettkämpfe sicher durchgeführt werden können, werden zahlreiche Straßen in der Innenstadt, westlich der Außenalster sowie im westlichen Stadtgebiet gesperrt. Betroffen ist der Bereich bis zur Ecke Palmaille/Max-Brauer-Allee.
Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich demnach vor allem in der Innenstadt sowie entlang der Wettkampfstrecken auf Beeinträchtigungen einstellen.
World Triathlon Hamburg: Besucher sollten auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen
Der Veranstalter informiert zudem online über alle betroffenen Bereiche und stellt unter anderem eine interaktive Karte mit den Verkehrsmaßnahmen zur Verfügung.
Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung sollten nach Möglichkeit auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen, statt mit dem Auto anzureisen. Allen anderen Verkehrsteilnehmenden wird dringend empfohlen, die gesperrten Bereiche weiträumig zu umfahren.
Die Polizei Hamburg begleitet die Veranstaltung und informiert über die Rundfunksender laufend über die aktuelle Verkehrslage.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa