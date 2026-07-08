Triathlon in Hamburg: Droht am Wochenende ein Verkehrschaos?

Hamburg - Die Hansestadt steht am kommenden Wochenende im Zeichen des Sports: zum 24. Mal findet der "World Triathlon Hamburg" statt. Wegen des Großevents warten umfangreiche Straßensperrungen auf Hamburgerinnen und Hamburger.

Am 11. und 12. Juli findet in Hamburg der "World Triathlon Hamburg" statt. (Symbolfoto) © Georg Wendt/dpa

Los geht es am Freitag, dem 10. Juli ab 10 Uhr. Bereits am Vormittag beginnen nämlich die Aufbauarbeiten für das Sportereignis.

Deshalb kommt es schon vor dem eigentlichen Veranstaltungswochenende vom 11. und 12. Juli zu ersten Sperrungen in der Hamburger Innenstadt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Bei der Veranstaltung gehen neben Profis auch zahlreiche Breitensportlerinnen und Breitensportler an den Start.

Damit die Wettkämpfe sicher durchgeführt werden können, werden zahlreiche Straßen in der Innenstadt, westlich der Außenalster sowie im westlichen Stadtgebiet gesperrt. Betroffen ist der Bereich bis zur Ecke Palmaille/Max-Brauer-Allee.

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich demnach vor allem in der Innenstadt sowie entlang der Wettkampfstrecken auf Beeinträchtigungen einstellen.