Bei Minus 11 Grad: Mutter bekommt Baby im Auto

Hamburg - Eine Frau hat ihr Baby in Hamburg bei minus 11 Grad in einem Auto zur Welt gebracht. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, glückte die Geburt am frühen Sonntagabend ohne Komplikationen.

Linda und Mirko aus Haseldorf (Schleswig-Holstein) zeigen in einem Zimmer der Asklepios Klinik Altona auf ihrem Smartphone ein Foto von Tochter Evelynn. © Marcus Brandt/dpa

Ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug kamen nach der Geburt, um die Mutter und ihre neugeborene Tochter zu versorgen.

Mithilfe der Rettungsleitstelle, die während der Geburt telefonisch Anweisungen gab, wurde das Baby sicher geboren. Mutter und Tochter wurden beide in die Asklepios Klinik nach Hamburg-Altona gebracht und versorgt.

"Wir haben einfach aus der Situation gehandelt. Es war ein sehr intimer Moment", sagte der Vater der Deutschen Presse-Agentur dpa. Er hätte noch nicht einmal anhalten können.

Auch die Mutter ist nach der spontanen Geburt sehr erleichtert, dass alles gut gegangen ist. "Diesmal ging es super schnell", sagte die 33-Jährige, die schon zwei Kinder hat. Auch der behandelnde Arzt Martin Blohm ist voll des Lobes: "Das haben Sie wirklich toll gemacht."