16.12.2023 16:17 Fußgänger machen schreckliche Entdeckung in Bachlauf

In einem Bachlauf in Hamburg-Rahlstedt haben Fußgänger am Samstag eine Leiche gefunden.

Von Franziska Rentzsch

Hamburg - In einem Bachlauf in Hamburg-Rahlstedt haben Fußgänger am Samstag eine Leiche gefunden. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an, um den Leichnam zu bergen. © Christoph Seemann / Hamburg News Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 bestätigte, fanden Passanten den im Wasser liegenden Mann gegen 12.30 Uhr in Höhe der Straße Falenbek. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Identität des Verstorbenen ist bislang noch nicht geklärt. Auch die Todesursache sei völlig unklar, so der Sprecher weiter. Die Leiche wurde zur weiteren Untersuchung in das Institut für Rechtsmedizin gebracht.

