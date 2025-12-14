Geschmückte Trecker sorgen bei krebskranken Kindern für leuchtende Augen

Hamburg - Mit rund 35 weihnachtlich geschmückten Traktoren haben Landwirte aus dem Norden krebskranken Kindern an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf (UKE) eine Freude gemacht.

Rund 35 beleuchtete und festlich geschmückte Trecker sind am Samstagabend am Hamburger UKE vorgefahren. © Gregor Fischer/dpa

Unter dem Motto "Wir bringen Euch zum Strahlen" lieferten die funkelnden Traktoren – trotz Verspätung – auch in diesem Jahr wieder Spenden und Geschenke aus Eichede (Kreis Stormarn) zu den Kindern ins UKE. Die Aktion, die auch auf Facebook und Instagram übertragen wurde, findet zum sechsten Mal in Hamburg statt.

Die Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf ist nicht die einzige Klinik, die die Landwirte besuchen. Auch die krebskranken Kinder im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) konnten sich laut Veranstalter am 6. Dezember über die geschmückten Traktoren freuen.

Jährlich erkranken in Deutschland nach Angaben der Kinderkrebsstiftung etwa 2.200 Kinder bis zu ihrem 18. Lebensjahr an Krebs.