Neue Fahrplanänderungen im Norden: Was Pendler jetzt wissen müssen

Hamburg - Mit dem neuen Fahrplan will der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) sein Angebot verbessern. Dabei geht es beispielsweise um ein neues Netz für Nachtbusse, das viele Stadtteile besser anbinden soll, wie der HVV vorab mitteilte.

Mit dem neuen Fahrplan gehen einige Änderungen im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) einher. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Der Fahrplanwechsel greift am 14. Dezember. Die Metrobuslinien 3,4,5,7,10,11 und 17 fahren künftig rund um die Uhr. Damit verkehren laut HVV künftig 19 Buslinien rund um die Uhr.

Mit einer neuen Expressbuslinie soll der Osdorfer Born erstmals direkt an die U2 angeschlossen werden. Mit einer neuen Regiobuslinie soll die Nordheide in Niedersachsen besser erschlossen werden.



Im Regionalverkehr müssen sich Reisende auf manchen Strecken noch monatelang auf Einschränkungen einstellen. Laut HVV entfällt der Regionalexpress zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Schwerin aufgrund der Generalsanierung der Strecke Hamburg - Berlin noch bis zum 30. April 2026.

Ebenfalls bis Ende April entfällt der RE83 zwischen Mölln und Lauenburg – auch hier aufgrund der Generalsanierung der Strecke Hamburg - Berlin.

Bei dutzenden Buslinien im HVV gibt es zudem Änderungen. Teils werden Verbindungen in einer engeren Taktung bedient, Linien verlängert oder verkürzt. Bei mehreren Buslinien entfallen Fahrten, dies begründet der HVV mit sehr geringer Nachfrage.