"Waschen ist Würde": Neuer Duschbus für Obdachlose

Hamburg - Nach monatelangem Schrauben war es am Mittwoch so weit: "GoBanyo" stellte ihren neuen Duschbus auf St. Pauli vor.

Der alte Duschbus ist seit 2019 in Hamburg im Einsatz. © GoBanyo/Julia Schwendner

An fünf Tagen der Woche ist der neue Duschbus von "GoBanyo" im Stadtgebiet von Hamburg unterwegs. Dort können sich bedürftige Menschen kostenlos waschen.

Das Duschen soll durch den neuen Bus entspannter werden und der Alltag für das Team leichter, teilte die gemeinnützige Organisation mit. Deswegen wurden einige Veränderungen vorgenommen: Handbrausen anstelle von Deckenduschen, insgesamt mehr Platz und größere Kabinen.

Außerdem wurde eine neue LED-Beleuchtung angebracht, robuste Edelstahlwannen eingebaut und mehr Stauraum eingeplant. Zusätzlich soll die neue Technik Ausfälle verhindern und sich aus der Ferne steuern lassen.

Bei den Renovierungsarbeiten habe das Team Feedback von ihren Duschgästen gesammelt und versucht, möglichst viel von den Anregungen umzusetzen.

Zudem sei der neue Duschbus wartungsfreundlich gebaut, was weniger Werkstatt und mehr Einsatz bedeute, denn einen großen Teil der Reparaturen könne das Team selbst vornehmen.

Der vorherige Duschbus gehe nun bald in "Reha": Er werde umfassend geprüft, repariert und technisch erneuert. Wie und wo der alte Bus danach eingesetzt wird, ist noch unklar.