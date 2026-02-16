Gleich mehrere Einsätze im S-Bahn-Verkehr: Evakuierung und starke Verspätungen
Hamburg - Am Montagabend kam es zu gleich mehreren Einsätzen im S-Bahn-Verkehr. Aktuell sind einige Strecken deshalb stark gestört.
Am S-Bahnhof in Diebsteich sind zwei S-Bahnen aufgrund eines technischen Defekts liegen geblieben, so ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg auf Nachfrage von TAG24.
Die Evakuierung der Züge laufe aktuell noch. Bei weiteren Erkundungsmaßnahmen wurde zudem festgestellt, dass dort ein Stromabnehmer an einer Bahn gebrannt hat, so der Sprecher weiter. Der Brand konnte jedoch bereits gelöscht werden.
Doch das war noch nicht alles. Ein zweiter Einsatz laufe aktuell parallel am S-Bahnhof Sternschanze. Dort sei eine dritte S-Bahn zum Stehen gekommen - ebenfalls aufgrund eines technischen Defekts.
In dem Zug befinden sich knapp 200 Personen. Aktuell sind die Einsatzkräfte auf dem Weg dorthin, um die Evakuierungsmaßnahmen zügig einleiten zu können.
Aufgrund der Vorkommnisse komme es derzeit zu Verspätungen auf allen S-Bahn-Linien. Noch bis mindestens 22 Uhr werden viele Züge durch den Citytunnel über die Haltestelle Jungfernstieg geleitet. Innerhalb der Innenstadt sollten Fahrgäste deshalb besser auf Busse ausweichen.
Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters